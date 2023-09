Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali: i record di vendita dei concerti sono i nuovi platini Max Pezzali e Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato la vendita di migliaia di biglietti in poche ore, a dimostrazione che i live sono le vere certificazioni della musica italiana.

A cura di Redazione Music

Sempre più spesso, in questi ultimi mesi, abbiamo visto sold out immediati e annunci di nuove date. Lo vediamo spesso con gli artisti internazionali come i Coldplay, per esempio, ma anche in Italia non sono mancati gli esempi. In queste ore ad annunciare record di vendite in poche ore sono due una band e un artista diversi a livello generazionale, ma legati dalla capacità di creare inni pop che resistono al tempo. Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari, non nuovo ai record di vendite, e a Max Pezzali, che pure nonostante un concerto sold out sl Circo Massimo continua a collezionare spettatori, anche per il tour negli stadi annunciato per il 2024.

La band bergamasca composta da Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo, infatti, ha annunciato la vendita di 65.000 biglietti in 6 ore e 100 mila in 24 per il loro Tour nei palazzetti, oltre a due sold out milanesi, e per questo hanno deciso di raddoppiare le date previste al Mediolanum Forum. I fan, quindi, potranno segnarsi l'11 e 12 aprile 2024 come nuove date in cui andare a vedere la band. Su Instagram i Pinguini hanno voluto ringraziare tutti i fan, confermandosi come uno dei fenomeni pop italiani di questi ultimi anni, in grado di crescere senza scorciatoie talent, ma solo con tantissimi live, pezzi pop e la capacità di creare un rapporto unico con la fanbase.

E poi c'è Max Pezzali, artista di cui si è molto parlato in questi ultimi mesi, ma di ci non si smette di parlare da decenni, grazie all'eredità generazionale degli 883 e al prosieguo solista. In questi anni ha portato avanti una sorta di celebrazione dei propri inni e di un percorso lungo e di successo. I suoi concerti sono diventati riti in cui riunirsi per lunghissimi singalong, un mega karaoke da decine di migliaia di persone, un luogo in cui Pezzali potrebbe anche sedersi in silenzio e ascoltare il pubblico cantare a memoria. Non meraviglia, quindi, l'annuncio dei 50 mila biglietti venduti in 24 ore per MAX FOREVER (HITS ONLY), il tour di Max Pezzali negli stadi nell’estate 2024. I live sono diventati, ormai, le nuove certificazioni, soprattutto dopo che queste si sono allargate agli ascolti in streaming, quindi diventate meno concreti. Sono quelli i numeri che contano, anche economicamente, per i cantanti, è lì che bisogna puntare, anche perché è lì, in fondo, che si crea il vero rapporto tra pubblico e artista e bravo è chi riesce a conservare una sorta di intimità anche in spazi così ampi.