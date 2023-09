Max Pezzali continua il suo karaoke: l’ex 883 sarà negli stadi italiani nel 2024 Dopo il successo del concerto al Circo Massimo, Max Pezzali ha annunciato una serie di concerti negli stadi per il 2024.

Il 2 settembre Max Pezzali si è celebrato, festeggiando la sua lunghissima carriera con un concerto per 56 mila persone al Circo Massimo, ribattezzato, per l'occasione, Circo Max. E questo Circo Max continuerà anche la prossima estate con una serie di concerti negli stadi dal titolo MAX FOREVER (HITS ONLY) che, come dice già il titolo sarà l'occasione per tornare a esibirsi in quel karaoke generazionale che è il catalogo dell'ex 883, protagonista già di un tour sold out nei Palazzetti italiani nel 2022/2023, un doppio concerto allo stadio San Siro di Milano e, appunto, l'appuntamento capitolino. E proprio quest'ultimo spettacolo è stato trasmesso in televisione pochi giorni dopo.

Una serie di show che hanno collezionato mezzo milione di spettatori – 520 mila, per la precisione – e che per l'estate 2024 cambieà, però, pelle, almeno nella composizione dello spettacolo. Cambieranno palco e scenografie, pensate per l'occasione, ma non nelle canzoni che sono diventate colonne sonore di svariate generazioni di ascoltatori. Si comincerà con la data zero a Trieste, domenica 9 giugno 2024 allo Stadio Nereo Rocco, per poi proseguire a Torino, mercoledì 19 giugno 2024 allo Stadio Olimpico, passando per Roma, giovedì 27 giugno 2024 allo Stadio Olimpico, e concludere con un doppio appuntamento a Milano, lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024 allo Stadio San Siro. I biglietti saranno in vendita online su www.vivoconcerti.com da lunedì 11 settembre 2023 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 16 settembre 2023 alle ore 12:00.

Ecco il calendario di MAX FOREVER (HITS ONLY)