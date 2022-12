Testo e significato di Capodanno di Nino D’Angelo, la hit che anche Marracash ama è virale su TikTok “Capodanno” di Nino D’Angelo è virale su TikTok, con oltre 25mila video con il brano in sottofondo. Arriva anche l’endorsement di Marracash su Instagram.

A cura di Vincenzo Nasto

Nino D’Angelo, foto di Instagram Account @nino.dangelofficial

"Capodanno" potrebbe diventare la colonna sonora di TikTok Italia nelle festività natalizie, un brano di Nino D'Angelo contenuto nell'album "Forza Campione" del 1984. A dircelo sono i numeri registrati nelle ultime settimane dal singolo sulla divisione italiana della piattaforma, raccogliendo oltre 25mila video con il brano in sottofondo, ma non solo. Uno dei primi endorsement arriva anche da Marracash, il rapper di Barona, che sulla sua pagina Instagram ha postato una storia con un'esibizione del cantante napoletano, con una didascalia che recita: "L'unica vera canzone natalizia". Il trend #Capodanno su TikTok riporta in vita un brano di 28 anni fa, ricucendo il tempo e mostrando l'immaginario dance degli anni '80, cartolina di un'Italia che fu.

Il significato di Capodanno

"Capodanno" rappresenta uno dei brani più iconici nella discografia di Nino D'Angelo, un singolo che risale al 1984, contenuto nell'album "Forza campione". La canzone racconta lo scontro interno vissuto dal cantante durante le festività natalizie, la gioia per i festeggiamenti e le luci, ma la tristezza anche per gli affetti che avrebbe voluto avere affianco. Nel brano si fa riferimento a una donna, di cui il cantante è innamorato ma con cui non ha una relazione, anzi la gelosia li distanzia. Nel ritornello si fa riferimento all'ossimoro della maschera da Pierrot, il personaggio della commedia dell'arte, vissuto nel 500 dall'idea dello Zanni, e riproposta in Francia in chiave romantica. La metafora dell'amore impossibile, raffigurata con la maschera di Pierrot, che contrappone al viso sgraziatamente sorridente, una lacrima sul viso, che rappresenta il dolore dell'irraggiungibilità. E infatti, il brano chiude con la stasi della "felicità che viene e che va", il pendolo tra la felicità e la sofferenza nelle festività natalizie.

Il testo di Capodanno

Che veglione che cenone

Luci rosse bianche e blu

Nun a perso mai un invito

La ballato sulo tu

Leggi anche Traduzione e significato di Let Go, Central Cee campiona la hit di Passenger ed è virale su TikTok

O sciampagne e mezzanotte

L'ho stappato singhiozzando

E ho brindato mascherando

Questo viso da pierrot

E festa e Capodanno

Regalama na gioia

O vi' ca sto tremanno

Sta gelosia mannoia

Ce simmo imbambolati

Ma simmo innamorati

E paggine e stu bene

Lavimmo scritte nuie, io e te

Ammore ammore ammore

Parole senza fine

Comme si tu pe me

Comme songhio pe te

E festa e Capodanno

Me rato tutto o munno

Me rato a me felicita'

Cha vene e va

Ce simmo imbambolati

Ma simmo innamorati

E paggine e stu bene

Lavimmo scritti nui, io e te

Ammore ammore ammore

Parole senza fine

Comme si tu pe me

Comme songhio pe te

E festa e Capodanno

Me rato tutto o munno

Me rato a me

Felicita' cha vene e va

Nino D'Angelo virale su TikTok, repostato anche da Marracash

Storia Instagram di @kingmarracash

A rendere "Capodanno" uno dei trend più importanti delle ultime settimane su TikTok Italia, sicuramente il ritornello del brano: "O sciampagne e mezzanotte, l‘ho stappato singhiozzando e ho brindato mascherando, questo viso da Pierrot". I creator sulla piattaforma hanno deciso di raccontare le loro storie sulla piattaforma, dalla tristezza per chi non potrà vivere le festività natalizie con i propri cari, a chi sarà costretto a lavoro, fino ad arrivare a chi vive lontano da casa propria e ricorda con immagini e video ciò che significava festeggiare assieme. La nota malinconica del ritornello ha attecchito su TikTok, dove sono ormai oltre 25mila i video con il brano in sottofondo. Ma non solo su TikTok: il brano ha conquistato anche Marracash, il rapper di "Noi, Loro, gli Altri", che nelle sue storie Instagram ha postato l'esibizione di "Capodanno" di Nino D'Angelo, con la didascalia "L'unica vera canzone natalizia".