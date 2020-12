Il primo post di Elodie dedicato alla partecipazione come co-conduttrice a Sanremo è un post sostanzialmente vuoto ma che con la forza delle immagini racconta quello che è e quello che sarà per l'artista romana. In attesa dei risultati ufficiali, possiamo già azzardare che Elodie è l'artista che quest'anno "ha venduto" di più, dove per "vendite" si intendono anche gli ascolti sulle piattaforme di streaming di cui si compone la classifica settimanale e quella definitiva della FIMI, ribaltando quello che molti pensavano di lei, uscita da un talent, con qualche hit estiva alle spalle, non pochi cambiamenti, molti stop e quasi un peso sulle spalle.

La scelta di Sanremo 2020

La scelta di partecipare a Sanremo 2020 con "Andromeda", uscire con l'album prima della gara, un pezzo buono e una capacità comunicativa come poche, ha praticamente ribaltato eventuali pregiudizi, rendendola una delle cantanti del 2020, mantenendo sempre la capacità di cantare hit (è successo con "Guaranà" e con "Ciclone" di Takagi e Ketra), ma ponendosi anche come artista con una coscienza civile in grado di prendere posizioni su questioni d'attualità e sensibili. Insomma, se Elodie si muoverà come all'inizio del 2020 c'è spazio perché conquisti un posto sempre maggiore.

La scelta di Amadeus per Sanremo 2021

E probabilmente Amadeus lo sa, non è un caso che ha scelto lei e Lauro, due dei volti del suo primo Sanremo, per tenerseli al suo fianco non come concorrenti. Non in gara, ma neanche ospiti, il conduttore ha scelto due ruoli speciali: Elodie sarà una delle co-conduttrici, in attesa di capire meglio come si svolgerà il prossimo Festival. Non sappiamo se sarà come lo scorso anno, se canterà qualcosa, presenterà pezzi in anteprima, lei stessa lascia l'incognita e la terza delle tre foto postate su Instagram è uno smile