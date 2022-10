Per Pupo non c’è pace nei Ricchi e Poveri: “Seduti distanti al funerale di Gatti” Pupo ha scritto che i componenti della band erano seduti distanti durante il funerale di gatti nonostante Occhiena avesse conservato i posti per stare vicini.

Secondo Pupo la pace tra i Ricchi e Poveri è durata pochissimo tempo, come avrebbe dimostrato una cosa avvenuta durante il funerale di Franco Gatti, scomparso pochi giorni fa. La band, famosa per successi come "Sarà perché ti amo", "Mamma Maria" e "Se m'innamoro", tra le altre, nel tempo aveva perso pezzi, prima con l'addio di Marina Occhiena e poi dello stesso Gatti. Eppure Amadeus era riuscito nell'ardua impresa di farli tornare assieme anche se per poco durante l'edizione del Festival di Sanremo del 2020, quando la band salì sul palco dell'Ariston apprestandosi a un tour europeo che saltò a causa della pandemia.

Da quel momento, quindi la band torno a essere composta solo da Angelo Sotgiu e Angela Brambati, come si è visto anche recentemente sul palco dell'Arena di Verona, quando i due si sono esibiti per Arena Suzuki. Pupo, però, nella sua rubrica sui quotidiani QN ha parlato di un episodio che forse porta alla mente antiche antipatie, che smentirebbero l'aria di pace respirata qualche anno fa, appunto. "Solo una piccola ‘stonatura’. Angelo ed Angela, gli attuali componenti della storica formazione musicale, non si sono seduti sulla panca in prima fila accanto a Marina (la ex del gruppo) anche se lei, essendo arrivata in chiesa prima di loro ed essendosi premurata di lasciare due posti liberi, li aveva ripetutamente invitati" ha scritto Pupo, facendo intendere che non c'era stata volontà di stare vicini.

Il cantante, che per la band ha scritto proprio "Sarà perché ti amo", ha anche parlato sia dell'assenza di altri volti noti che dell'aria di amore per Gatti che si è respirato, però, a Genova, dove si sono tenuti i funerali: "Non erano presenti, a parte gli altri tre componenti del gruppo, personaggi importanti del mondo dello spettacolo ma, almeno io, non ne ho proprio sentito la mancanza (…) Nella chiesa del quartiere Nervi di Genova si respirava l’amore puro e genuino che l’intera comunità del luogo e la famiglia di Franco portavano dentro di loro e diffondevano". Poco prima della sua scomparsa proprio Gatti e Occhiena si erano scambiati parole d'affetto, tramite video a Storie italiane.