Per i Pinguini Tattici Nucleari sold out in 12 ore: l’obiettivo è fare nuovi stadi I Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto sold out (53 mila biglietti venduti) in 12 ore e adesso non resta che pensare a un tour negli stadi più ampio.

A cura di Redazione Music

Un sold out non inaspettato nei numeri, quanto nei tempi per i Pinguini Tattici Nucleari che hanno venduto tutti i biglietti del loro concerto evento al san Siro di Milano per il prossimo 11 luglio 2023 in sole 12 ore. Sono 56 mila, infatti, i ticket andati a ruba in pochissimo tempo – erano 35 mila in due ore – per la band bergamasca che adesso non può che pensare non solo al raddoppio della data milanese ma a un vero e proprio tour negli stadi. C'è molto entusiasmo attorno alla band formata da Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini che in questi anni hanno conquistato pubblico e numeri con il loro pop, ma c'era incertezza sui tempi in cui sarebbero riusciti a riempire lo stadio milanese.

Certo, la band veniva da un tour da 300 mila spettatori totale, però la sfida era tornare un anno dopo in un posto importante, ma soprattutto farlo con una soglia di sold out reale. In un mondo di tour e date annunciate come sold out senza esserlo veramente (con capienze di stadi e palazzetti ridotti rispetto a quella massima, così da annunciare il tutto esaurito con numeri non sempre altissimi), i Pinguini Tattici Nucleari si sono confrontati con la capienza massima dello stadio, e vista la velocità di vendita hanno aperto anche alcuni settori laterali per cercare di accontentare tutti. Eppure la soluzione evidentemente non è quella, che resta una pezza buona per una tappa singola.

La band, infatti, non può che puntare, adesso, innanzitutto al raddoppio, almeno, della tappa milanese ma vista la risposta di pubblico non è impossibile pensare anche a un tour più ampio, che possa coinvolgere anche altre città. Bisogna muoversi in fretta, ovviamente, ma questa ondata di ottimismo avrà sicuramente portato la band a pensare a qualcosa di più grande: "Da una parte questo enorme risultato ci riempie d’orgoglio, dall’altra di responsabilità. San Siro è il tempio della musica live, ci sono passati tutti i nostri più grandi idoli, da Springsteen ai Coldplay. Sembra ieri quando eravamo dall’altra parte a ‘refreshare' il sito per acquistare i biglietti dei nostri artisti preferiti, e oggi abbiamo fatto sold out in meno di 12 ore. La musica è un po’ come il calcio, come direbbe Bergomi: ‘è strana", come ha detto Zanotti.

I numeri della band, comunque, sono sorprendenti, ma lo sono ancora di più per chi non li segue assiduamente o con un minimo di attenzione. da anni, infatti, i PTN sono stabilmente in classifica sia con gli album che con i singoli, che macinano stream e passaggi radio. Nel 2021 hanno chiuso all'ottavo e al diciannovesimo posto nella classifica annuale FIMI con "Ahia!" e "Fuori dall'hype" che aveva chiuso in ottava posizione già nel 2020, mentre nel 2022 possono vantare tre dischi di platino per il singolo "Giovani Wannabe", l'oro per l'ultimo singolo "Ricordi" e tre dischi di platino epr l'album "Ahia!" che si aggiungono ai tre di "Fuori dall'hype".