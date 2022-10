I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il concerto al San Siro e vendono 30mila biglietti in due ore I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un concerto evento a Milano per il 2023 e hanno venduto già circa 30 mila biglietti in due ore.

A cura di Redazione Music

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il loro primo concerto negli Stadi per il 2023: la band bergamasca, infatti, sarà protagonista al San Siro il prossimo 11 luglio 2023. Una consacrazione per una delle band che riesce a portare ai propri concerti centinaia di migliaia di fan per ogni tour – l'ultimo ha chiuso con circa 300 mila presenze -, come successo anche la scorsa estate e che dimostra continuamente questo dato: la band, infatti, ha venduto 30 mila biglietti nelle prime due ore in cui erano state aperte le prevendite a dimostrazione di come negli anni i PTN siano diventati una delle band che ha un pubblico anche oltre gli streaming e ai passaggi radio.

In questi anni i Pinguini tattici Nucleari hanno costruito un progetto che partendo dal basso – è il caso di dirlo – senza scorciatoie se non tantissimi live e un proprio modo di fare pop è riuscito a conquistare il Paese. Una conquista silenziosa, paradossalmente, perché la band capitanata da Riccardo Zanotti, accompagnato dagli inseparabili Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini, è riuscita a riempire arene e club senza aver bisogno di fare troppo rumore, anzi a volte l'impressione è che in troppi non abbiano letto nella giusta maniera quello che stava succedendo. Un effetto che abbiamo visto qualche anno fa, quando il cosiddetto indie si faceva spazio a furia di live pieni, con al differenza che i Pinguini sono riusciti a sedurre anche le radio.

Se vogliamo restare solo ai numeri, questo 2022 ha regalato alla band il terzo disco di platino per il loro ultimo Ep "Ahia!", altri tre platini per il singolo "Giovani wannabe" e il terzo e quarto platino per "Pastello bianco". "Giovani wannabe" è diventata senza dubbio uno dei tormentoni principali di questo 2022 con quasi 50 milioni di stream su Spotify a cui si aggiungono i 3 di "Dentista Croazia", ma soprattutto i 10 milioni di "Ricordi", singolo uscito lo scorso 23 settembre, che anticipa il nuovo album della band. Le prevendite per il concerto allo Stadio San Siro di Milano sono state aperte questa mattina sul circuito TicketOne e Ticketmaster, tutte le info sul sito di Magellano Concerti.