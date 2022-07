Parte il Jova Beach Party 2022, Jovanotti: “Venite a perdervi per ritrovarvi o per trovare qualcosa”

Lorenzo Cherubini, la spiaggia e una tshirt dei Pooh. Si aprono così le danze per il Jova Beach Party 2022, uno dei tour più attesi dell'estate: prima tappa di oggi a Lignano Sabbiadoro, stasera e domani vanno in scena i primi due appuntamenti con più di 60 mila persone previste all'ingresso. In tutto, 21 live-party sulle coste della penisola (con una tappa montana il 13 luglio a Gressan, in provincia di Aosta) prodotti da Trident Music, che andranno a chiudere questo lungo giro attraverso lo Stivale in un megaraduno del 10 settembre all'aeroporto di Milano-Bresso.

Un format unico al mondo quello ideato da Jovanotti, che già nel 2019 ha conquistato il primato di spettacolo più apprezzato. Ed è proprio lui che stamattina ha voluto scandire l'inizio di una nuova avventura in questo viaggio nella musica e nella voglia di spensieratezza degli italiani:

OGGI COMINCIAMO! in tanti momenti degli ultimi tempi è sembrata un’impresa impossibile eppure ci siamo, ci siamo, siamo qui abbiamo tutto pronto e oggi alle 14 cominciamo il nuovo JOVA BEACH PARTY, stasera si va avanti fino a mezzanotte. La più grande festa mobile mai fatta in Italia e unica al mondo per quello che porta in scena. Non è la grandezza la cosa importante, però, è l’energia, l’esperienza di condivisione e connessione con gli elementi, tutto nato intorno al desiderio di un grande salto in avanti verso qualcosa di nuovo e insieme ancestrale. In fondo il rock’n’roll è proprio questo e per questo ci piace tanto: ballare sul confine tra la natura umana più profonda e la scoperta di ciò che non ha ancora un nome. Venitevi a divertire!!! gettatevi in questa figata, vi aspettiamo! “Sinceramente, non lo so bene. Intendo dire, suppongo, che Kafka capiva che i viaggi, il sesso e i libri sono strade che non portano da nessuna parte, eppure sono strade su cui bisogna spingersi e perdersi per ritrovarsi o per trovare qualcosa, qualunque cosa, un libro, un gesto, un oggetto perduto, per trovare qualunque cosa, forse un metodo, con un po’ di fortuna il nuovo, quello che è sempre stato lì.” (Roberto Bolano)