La possibile scaletta del Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro: le canzoni e gli ospiti Parte oggi 2 luglio il Jova Beach Party con cui Jovanotti porterà la sua musica e i suoi ospiti in giro per le spiagge italiane.

A cura di Redazione Music

Jovanotti in concerto a Linate (foto di Maikid)

Il Jova Beach Party è stato l'ultimo grandissimo evento prima della pandemia, era l'estate del 2019 e Jovanotti aveva costruito un super festival da tenere sulle spiagge italiane, qualcosa di mai visto prima, che aveva portato centinaia di migliaia di persone a unire un giorno in spiaggia a una festa musicale. E nella prima estate in cui le restrizioni causate dal Covid sono decadute il cantante è tornato per riprendere da dove aveva interrotto, con un secondo tour che toccherà tutta Italia chiudendosi ancora una volta all'aeroporto Milano-Bresso. Il Jova Beach Party riprende dalle 60 mila persone che il 2 e 3 luglio saranno a Lignano Sabbiadoro per le prime due delle 21 date di cui si compone il tour. Jovanotti parte proprio quando Vasco Rossi ha chiuso il suo tour da centinaia di migliaia di spettatori, dimostrando come i cosiddetti Big sono ancora quelli che riescono a radunare enormi folle ai propri concerti.

La possibile scaletta del concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro

Il Jova Beach Party è l'occasione per i fan del cantante di poter riunirsi attorno a suoni e parole che ormai fanno parte del canzoniere italiano degli ultimi 30 anni, La scaletta dei vari concerti varierà di volta in volta, come già avvenne nel 2019. Ogni serata, quindi, sarà un concerto a parte, con, ovviamente alcune canzoni che faranno da trait d'union. In questi anni, poi, Jovanotti non ha lasciato il suo pubblico senza inediti, anzi, avvicinandosi all'annuncio del tour il cantante ha cominciato anche a far uscire una serie di EP: dopo "La primavera" e "Mediterraneo", infatti toccherà a "Oasi" che uscirà il prossimo 8 luglio e andrà a comporre l'album "Il disco del sole". Da quest'ultimo Ep è stato tratto anche il nuovo singolo "Sensibile all'estate". Non mancheranno quindi gli ultimi singoli come "I love you baby" successo di questa estate 2022, ma anche La Primavera, Il Boom ma probabilmente anche pezzi come "L'estate addosso", "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", "L'ombelico del mondo" e poi le canzoni con cui di volta in volta duetterà con gli ospiti.

Jovanotti a Fermo (foto Maikid)

Gli ospiti presenti al Jova Beach Party 2022

Nei giorni scorsi Jovanotti ha anche annunciato tutti gli ospiti che lo accompagneranno in questi 21 appuntamenti, da Sangiovanni a Enzo Avitabile passando per Alborosie, SAriete, Baba Sissoko, Coez, Coma_Cose, Takagi e Ketra, Luché, Mara Sattei, Rocco Hunt, Rkomi e Willie Peyote tra gli altri. Ospiti che si aggiungono alla band che lo accompagnerà sul palco: Saturnino al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santarnecchi, Leo di Angilla, Davide Rossi e Kone Khalifà per uno spettacolo che partirà dalle 14 del pomeriggio fino a notte fonda. I Palchi per l'occasione saranno tre e su tutti Jova sarà a partire dall'apertura: ci sarà lo SBAM STAGE, il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte, il KONTIKI STAGE, al centro della spiaggia, una sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal Mediterraneo e infine il MAIN STAGE, grande veliero che ospiterà il set serale di Jova e della sua band e i suoi ospiti in quella formula unica, mix di musica live e DJ set, ogni volta diversa.