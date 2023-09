Paolo Meneguzzi e i testi dei “cattivi” Fedez, Sfera e Emis Killa. La replica: “Sono di 15 anni fa”

Con un post pubblicato su Instagram, Paolo Meneguzzi punta il dito contro i “modelli musicali sbagliati” che ritiene siano perfettamente rappresentati da artisti quali Fedez, Sfera Ebbasta, J-Ax e Emis Killa. Il cantautore, già reduce da una lunga polemica con J-Ax, è tornato ad attaccare alcuni dei modelli musicali di riferimento contemporanei, citando alcuni dei testi delle loro canzoni.

Meneguzzi, nel post in cui attacca i colleghi artisti (si tratta di rapper), punta il dito contro alcuni tra i più influenti rappresentati della musica contemporanea, citando numero di ascoltatori mensili unici e perfino le esperienze televisive di ognuno:

Se Fedez, J-Ax e Sfera Ebbasta, hanno deciso di non replicare, Emis Killa è intervenuto direttamente tra i commenti pubblicati sotto il post di Meneguzzi (quasi 2000 in totale) per rispondere al collega: “Guarda Paolo, non ci conosciamo e già questo dovrebbe tenerti lontano dall’etichettarmi in questo modo pubblicamente, in ogni caso ti risponderò con educazione”. Quindi ha aggiunto:

Partiamo dal fatto che prendere (per quanto riguarda me) un paio di passaggi in rima di quasi quindici anni fa, quando oltre al fatto che io avessi vent’anni, il rap non lo ascoltava letteralmente nessuno se non gli appassionati (che ti assicuro non erano bambini), è scorretto e molto “spiccio”. Premesso ciò, la politica da te invocata cosa dovrebbe fare? L’etichetta dei contenuti espliciti sulle copertine serve proprio a far da monito ai genitori o a chiunque non voglia imbattersi in determinate parole. Cosa significa che nessuna famiglia da sola ce la può fare? Guarda che la musica è lo specchio della società, non il contrario. Non mi pare che ai tuoi tempi, quando le canzoni parlavano tutte d’amore, certi fattacci non si sentissero al telegiornale. Davvero credi che i miei testi possano condizionare un giovane più dell’educazione e i valori trasmessi a quest’ultimo dai suoi genitori? Se così fosse forse non è stato fatto un gran lavoro in casa. Senza contare che il rap è puro intrattenimento, proprio come il cinema da te menzionato, dove l’arte talvolta prende forme violente, goliardiche, totalmente immorali, senza che nessuno si indigni nonostante rispecchi molti lati della quotidianità (come è giusto che sia). In tutto ciò oltre me hai menzionato tre artisti che non sono certamente ‘negativi’. Basterebbe farti un giro a uno dei nostri concerti per constatare con i tuoi occhi che siamo seguiti da un pubblico totalmente consapevole ed educato. Credimi, anche io ho una figlia di cinque anni e sono preoccupato per la piega che sta prendendo il mondo, ma se c’è una causa bisogna cercare altrove, prendersela coi rapper è davvero da stupidi, e in quanto genitori dovremmo sforzarci di essere, oltre che svegli, collaborativi. Sarebbe già qualcosa. Spero, se proprio dovrà esserci, in una risposta altrettanto colloquiale e non a ulteriori provocazioni. Buona giornata.