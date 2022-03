Paky è secondo nella classifica degli album d’esordio più ascoltati al mondo su Spotify “Salvatore”, album d’esordio del rapper di Rozzano Paky esordisce al secondo posto nella classifica degli album s’esordio più ascoltati su Spotify.

A cura di Redazione Music

"Salvatore", l'ultimo album del rapper di Rozzano Paky si appresta a conquistare la prima posizione nella prossima classifica FIMI degli album, ma nel frattempo può godere di un risultato internazionale. L'esordio del rapper di origini napoletane, infatti, è secondo nella speciale classifica degli album d'esordio più ascoltati al mondo su Spotify. Una speciale classifica che in questi ultimi mesi ha visto un bel po' di album italiani riuscire ad avere anche una vetrina internazionale, a conferma di come il pubblico italiano riesca a confluire su certi album al punto da farli schizzare negli stream e nella classifica, appunto.

"Salvatore" è uno degli album più attesi della scena per questo 2022, dopo che Paky si era fatto notare con una serie di singoli e di collaborazioni in questi ultimi mesi. E l'uscita ha confermato le aspettative, soprattutto quelle numeriche, con un bel po' di canzoni che hanno abbondantemente superato il milione di ascolti (quasi 10 per "Blauer" e oltre 3 per "Mama I'm a criminal" e oltre due per "Siamo tristi") e che hanno portato l'album a essere il secondo più ascoltato al mondo nella speciale classifica che ogni settimana stila Spotify così da tenere d'occhio quelli che sono i migliori esordi al mondo e che in passato hanno portato in top 10 album come quello di Marracash, Rocco Hunt, Blanco, Guè, tra gli altri.

Paky è secondo solo perché la settimana scorsa è stato pubblicato anche l'album di Lil Durk "7220" che è riuscito a sorpassare il rapper di Rozzi, il quale, però, può essere contento della seconda posizione che lo mette, comunque, davanti a "Who cares?" di Rex Orange County. Intanto, in attesa delle classifiche ufficiali che saranno pubblicate venerdì prossimo, Paky va pian piano alla conquista anche della Global 50 di Spotify, conquistando il terzo, quarto e quinto posto, rispettivamente con "Star", "No Wallet" e "Comandamento" e l'ottavo e il nono con "Vita sbagliata" e "Blauer"