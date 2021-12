Pago escluso ancora una volta da Sanremo 2022: “Sono abituato alle porte in faccia” Dopo l’annuncio dei 22 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022, Pago attraverso le sue Instagram story ha reso pubblica la sua delusione per essere stato ancora una volta escluso.

A cura di Gaia Martino

La grande attesa è finita, Amadeus ha finalmente annunciato i nomi di 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2022 ed a questi si aggiungeranno altri due cantanti, coloro che vinceranno nella serata dedicata ai giovani. Lo show italiano più famoso ed amato quest'anno vede il ritorno del pubblico dal vivo e sarà diretto e presentato ancora una volta da Amadeus. In seguito la pubblicazione della lista ufficiale, i vari concorrenti hanno postato sui loro canali social le diverse reazioni: tra la felicità di Giulia Stabile per la partecipazione del suo fidanzato Sangiovanni, alle urla di gioia di Ana Mena, è spuntato anche un commento deluso di Pago. Il cantante e personaggio televisivo italiano avrebbe desiderato esibirsi sul palco dell'Ariston.

La delusione di Pago

Pacifico Settembre in arte Pago è stato negli ultimi anni al centro della cronaca rosa per via delle sue storie d'amore, prima con Miriana Trevisan, poi con Serena Enardu. Il cantante questa volta desiderava entrare a far parte dei Big di Sanremo ma nella lista dei nomi dei concorrenti non è comparso anche il suo. Non ha potuto nascondere la sua delusione e nel replicare ad una domanda di un fan su Instagram, ha scritto:

"Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti, molti Si sono sempre gli stessi, proprio come i no"

Pago, nonostante l'esclusione, continua a credere nella sua passione. Già lo scorso anno aveva proposto una canzone ma non fu presa in considerazione. Come risposta ad un altro fan ha continuato, descrivendo la sua filosofia di vita: "I no fanno parte della vita, buttarsi giù significa suicidarsi. E a me piace vivere".

Leggi anche La lista dei 22 cantanti di Sanremo 2022: Amadeus svela i nomi dei Big al prossimo Festival

Anche i Jalisse amareggiati per l'esclusione

Pago non è stato l'unico a lamentare la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2022. Dopo l'annuncio di Amadeus dei 22 Big nel corso del TG1, alcuni artisti hanno scoperto di non esser stati scelti e tra questi anche i Jalisse, vincitori della kermesse nel 1997 con ‘Fiumi di parole'. Da allora non sono riusciti più a calcare il palco dell'Ariston e con un tweet hanno espresso la loro amarezza al riguardo, dopo aver presentato ad Amadeus ‘È proprio questo quello che ci manca‘.

"Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo. Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. La famosa ripartenza non è per tutti".