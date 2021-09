Orietta Berti: “Umberto Tozzi ha detto che sono ridicola? Meglio far ridere che piangere” Umberto Tozzi aveva definito “ridicola” la collaborazione tra Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez. In queste ore, l’artista che ha prestato la voce al ritornello di Mille ha deciso di replicare. In un’intervista rilasciata a Confidenze, Orietta Berti ha spiegato di ritenere che sia sempre meglio fare ridere che piangere.

A cura di Daniela Seclì

È l'anno di Orietta Berti. L'artista non solo è ovunque con il tormentone Mille, che canta con Fedez e Achille Lauro, ma si prepara a un'altra stagione televisiva da protagonista. Tornerà a fare parte del cast del programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Poi sarà tra i giudici di The Voice Senior, talent condotto da Antonella Clerici. Orietta Berti si è raccontata in un'intervista rilasciata a Confidenze. Nel corso della chiacchierata ha replicato a Umberto Tozzi, che aveva criticato il successo di Mille.

Orietta Berti replica a Umberto Tozzi

Nelle scorse settimane, Umberto Tozzi ha espresso alcune perplessità sul successo della canzone Mille. L'artista ha spiegato di trovare ridicole le collaborazioni tra vecchie e nuove generazioni. Orietta Berti non si è scomposta più di tanto e ha rimandato le accuse al mittente, rimarcando il grande riscontro ottenuto dal brano che intona con Fedez e Achille Lauro:

"Umberto Tozzi ha detto che insieme siamo ridicoli e che la canzone è brutta? Meglio far ridere che piangere! E poi, con un successo come questo, secondo me c'è poco da criticare. Sta per arrivare il quarto disco di platino, è il brano più scaricato e passato dalle radio, lo cantano tutti. E il 9 settembre sarà premiata ai Seat Music Award, all'Arena di Verona. Saremo io e Achille a ritirare il premio. Ornella Vanoni mi ha detto che in sessant'anni di carriera non si ricorda un tormentone che abbia fatto un tale exploit. Il segreto è il ritornello, che evoca un’atmosfera vacanziera, evoca leggerezza. Con quello che abbiamo passato, ce n'era proprio bisogno. Inoltre, è in una tonalità che può essere cantata da tutti: donne, uomini e bambini. Infatti si sente ovunque. Mio figlio Otis mi ha detto che, quando era in spiaggia con sua figlia Olivia (due anni e mezzo), la nostra canzone passava continuamente. Ogni volta Olivia gridava: “Nonna!”. Ma nessuno capiva, non sapendo che lei è la mia nipotina".

Cosa aveva dichiarato Umberto Tozzi su Mille

Umberto Tozzi aveva avuto parole poco lusinghiere per la collaborazione tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Il cantante aveva dichiarato a Rolling Stone di trovarla "ridicola". E riguardo alla musica che oggi riscuote più successo aveva spiegato: "Non emoziona. Fa rumore, è rumore. Sono nato in un’epoca diversa: qualsiasi roba uscisse, dagli Yes ai Deep Purple erano tutte cose che avevano senso, che emozionavano. Oggi non sento neanche più le radio".