Umberto Tozzi su Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro: “Ridicoli” Umberto Tozzi, in un’intervista rilasciata a Rolling Stone, ha detto la sua sulle hit estive come “Mille” e sulle collaborazioni che nascono tra vecchie e nuove generazioni, proprio come accaduto tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. L’artista ha avuto parole decisamente poco lusinghiere: “Ridicoli”.

A cura di Daniela Seclì

Umberto Tozzi, in un'intervista rilasciata a Rolling Stone, ha detto la sua sulla musica di oggi. L'artista si è espresso anche riguardo a collaborazioni come quelle tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti per la canzone Mille o Colapesce e Dimartino che, insieme a Ornella Vanoni, cantano Toy Boy. Le sue parole non sono state affatto lusinghiere.

Il parere di Umberto Tozzi su Mille e Toy Boy

Umberto Tozzi ritiene che la musica di oggi sia "ridicola" e ha aggiunto: "Non emoziona. Fa rumore, è rumore. Sono nato in un’epoca diversa: qualsiasi roba uscisse, dagli Yes ai Deep Purple erano tutte cose che avevano senso, che emozionavano. Oggi non sento neanche più le radio". Quando gli è stato chiesto di commentare le hit estive e, in particolare, l'incontro tra vecchie e nuove generazioni, citando i brani Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti o Toy Boy di Colapesce e Dimartino con Ornella Vanoni, la risposta di Tozzi è stata lapidaria: "Be’ la mia risposta è molto giornalistica: sono ridicoli".

Perché non farebbe mai il giudice in un talent

Umberto Tozzi (ph Dino Buffagni)

Umberto Tozzi, infine, ha spiegato perché non gli salterebbe mai in mente di partecipare a un talent in qualità di giudice. Il motivo? Non se la sentirebbe di giudicare un giovane artista: "Non mi permetto di stare lì con una paletta. Quelle sono cose che si fanno per soldi. Uno che ha fatto il mio mestiere, non può giudicare un altro artista. Un giovane va solo premiato per il coraggio di affrontare una carriera terrificante. I giudici sono cose che possono fare Mara Maionchi e Gerry Scotti. Ma io cosa vado a giudicare?".