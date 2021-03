Era il 1962 quando il cantautore romano Sergio Endrigo pubblicava la sua canzone d'amore "Io che amo solo te", un brano che uscì come lato A nel 45 giri insieme al singolo "Vecchia balera". Negli anni, il brano è stato reinterpretato da famosissime cantanti italiane, come Orietta Berti, Ornella Vanoni, ma anche Mina e Fiorella Mannoia. La canzone racconta il senso dell'amore, qualcosa di unico e non espandibile oltre al proprio partner, che anzi riceve la gioventù del protagonista come dono, insieme al suo cuore. Questa sera, in occasione della serata di Sanremo 2021 dedicata alle cover, Orietta Berti canterà il brano di Sergio Endrigo insieme a Le Deva.

Il significato di Io che amo solo te

Visto nella carriera musicale di Sergio Endrigo come il brano più importante "Io che amo solo te" è un pezzo d'amore con cui si sono misurate negli anni anche altre incredibili interpreti della musica italiana, come per esempio Orietta Berti e Mina. Un testo che si affida alla semplicità, ma che racconta qualcosa di unico come un amore condiviso, che non conosce altre strade al di fuori del rapporto. Sergio Endrigo canta la sua vita, diversa da chi ha avuto mille cose positive e negative, ma che gli ha dato la possibilità di conoscere il proprio amore, qualcosa a cui non vorrebbe mai rinunciare: "Io ho avuto solo te, e non ti perderò, non ti lascerò, per cercare nuove avventure". Il cantante offre tutto ciò che ha in quel momento, la cosa più preziosa, gli anni migliori della sua vita: "Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù". Altre donne e altre avventure sono ripudiate, perché il cantante è sicuro della scelta fatta, della persona che vuole al suo fianco: "Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni".

Il testo di Io che amo solo te

C'è gente che ha avuto mille cose,

Tutto il bene, tutto il male del mondo.

Io ho avuto solo te

E non ti perderò,

Non ti lascerò

Per cercare nuove avventure.

C'è gente che ama mille cose

E si perde per le strade del mondo.

Io che amo solo te,

Io mi fermerò

E ti regalerò

Quel che resta

Della mia gioventù.

Io ho avuto solo te

E non ti perderò,

Non ti lascerò

Per cercare nuove illusioni.

C'e' gente che ama mille cose

E si perde per le strade del mondo.

Io che amo solo te,

Io mi fermerò

E ti regalerò

Quel che resta

Della mia gioventù.