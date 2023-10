Non solo T’Appartengo: tutti gli album di Ambra Angiolini sulle piattaforme streaming Nelle scorse ore, dopo un’operazione di Sony Music Italy, tutti i dischi di Ambra Angiolini sono stati resi disponibili sulle piattaforme di streaming.

A cura di Vincenzo Nasto

Ambra Angiolini, foto di LaPresse

Dopo la grande esibizione nella scorsa edizione di X Factor con T'Appartengo, il pubblico di Ambra Angiolini potrà accedere a tutta la musica pubblicata dalla conduttrice e interprete sulle piattaforme di streaming musicale. Infatti, grazie a un'operazione di Sony Music Itala, i quattro album della cantante, pubblicati tra il 1994 e il 1999, sono disponibili su Spotify ed Apple Music. Dall'esordio con T'Appartengo, pubblicato l'11 novembre 1994, ai successivi Angiolini, Ritmo Vitale e InCanto, tutte le canzoni dell'attuale giudice di X Factor sono ritornati a disposizione del pubblico, a quasi 30 anni dalla loro pubblicazione. Un'operazione che potrebbe trarre beneficio anche dal timing del talent televisivo di Sky, che il prossimo 26 novembre darà il via alla sua fase finale: i live. E proprio durante questa fase, nella scorsa edizione del programma, che il ritorno di T'Appartengo nelle classifiche dei singoli più venduti è avvenuta.

La rapida ascesa con T'Appartengo e Angiolini

E sicuramente T'Appartengo è l'episodio più importante nella carriera discografica di Ambra Angiolini. Mentre, appena 17enne, conduceva il programma pomeridiano di Italia 1 Non è la Rai, Ambra Angiolini pubblicava il suo primo disco, presentato durante l'ultima edizione. L'album ha un successo immediato, vendendo centomila copie nella prima settimana e finendo in sesta posizione tra gli album più venduti nel 1994, vendendo 400mila copie e conquistando quattro dischi di platino. L'album arriverà anche in Spagna e Sudamerica, intitolato Te pertenezco. Dopo due anni, arriva Angiolini, che seguirà la trafila di T'Appartengo: pubblicizzato nel programma pomeridiano Generazione X di Italia 1, condotto dalla stessa Ambra, venderà in Italia quasi 300mila copie. Angiolini si classifica al settimo posto tra i dischi più venduti in Italia nel 1996.

La flessione con Ritmo Vitale e InCanto

Nel settembre 1997 comincia la prima flessione, in termine di vendite, con Ritmo Vitale. L'album, che contiene anche Io, te, Francesca e Davide, permette ad Ambra Angiolini di partecipare al Festival Bar 1997 e segna il primo lavoro, anche come autrice. Vende in Italia 89mila copie, mentre si fermeranno solo a 35mila nel 1999 le vendite di InCanto: l'ultimo lavoro musicale di Ambra Angiolini. L'album, realizzato a Napoli e trascinato dal singolo Canto alla luna, non riceve la stessa forza promozionale, anche per la minore presenza televisiva di Ambra Angiolini. Da ricordare, oltre a Canto alla luna, c'è anche il secondo singolo estratto: Butterfly 2000.