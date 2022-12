Ambra Angiolini ancora in testa alle classifica con T’appartengo dopo l’esibizione a X Factor T’appartengo di Ambra Angiolini vola nelle classifiche iTunes e nei trend di Youtube dopo l’esibizione nella finale di X Factor.

A cura di Redazione Music

L'esibizione di Ambra durante la finale di X Factor è diventata istantaneamente iconica. La sua "T'appartengo"appartiene ormai al filone pop-cult di questi anni e fa parte del bagaglio culturale dei Millennial. Un cultural-trash – sia inteso in senso affettuoso – che assume, grazie alla nostalgia e alla retromania, un posto sempre più importante nell'immaginario degli attuali quarantenni ma che grazie a quest'onda riesce a cogliere in pieno anche il pubblico più giovane. La performance di Ambra Angiolini durante la finale di X Factor, con un rigorosissimo playback che lo rende ancora più iconico, ha riportato in auge quella che a ondate torna come una delle canzoni che è riuscita grazie alla forza della tv a rimanere nella mente di milioni di persone.

E non è un caso che in alcune classifiche la canzone sia tornata in vetta alle preferenze del pubblico. È la stessa Ambra quasi a sorprendersene (quasi, perché nessuno meglio di lei conosce l'iconicità di quella canzone e la sua potenza di fuoco) nelle sue storie su Instagram, dove sottolinea come "T'appartengo" sia schizzata nella classifica delle canzoni più acquistate su iTunes, dove mentre scriviamo è al secondo posto alle spalle solo di The Loneliest, ultimo singolo dei Maneskin. T'appartengo si mette alle spalle anche uno dei tormentoni del momento, ovvero "Bellissima" di Annalisa e il ritorno dei Boomdabash con "Heaven".

Ma l'esibizione a X Factor, attorniata da decine di ballerini è anche il video in tendenza in queste ore su Youtube anche grazie a una coreografia di tutto rispetto, ma questo è un punto di forza del programma grazie anche al direttore artistico Laccio. Oltre 700 mila visualizzazioni in soli due giorni lo rendono uno dei video più visti di questa edizione del programma e sicuramente uno di più virali, a confera di come questa canzone continui ad avere un fattore X che resta immutato nel tempo e lo rende un classico popolare.