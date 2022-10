No, Snoop Dogg non fuma dalle 75 alle 150 canne al giorno, ma ne fuma comunque molte La rollatrice di Snoop Dogg ha spiegato di rollare tra le 75 e le 150 canne al giorno, ma per tutti i suoi clienti, non solo per il rapper.

A cura di Redazione Music

Snoop Dogg (Emma McIntyre/Getty Images)

Dopo aver rivelato di pagare una persona esclusivamente per rollargli le canne, è stato svelato anche quante canne al giorno deve preparare a Snoop Dogg e agli altri suoi clienti la sua assistente. In totale Renegade Piranha, la donna assunta dal rapper come rollatrice ufficiale, deve rollare dalle 75 alle 100 canne al giorno (sic) come ha spiegato al programma radiofonico australiano The Kyle and Jackie O Show: "Io non ho il tempo di farlo e lei è veramente brava" disse qualche anno fa lo stesso rapper in un'intervista. Nei mesi scorsi Snoop Dogg aveva rivelato di averle aumentato lo stipendio per far fronte all'inflazione degli ultimi tempi e adesso a parlare è proprio Renegade Piranha, la donna assunta per fare questo lavoro.

La donna ha confermato di preparare dalle 75 alle 100 canne al giorno, una cifra che non prepara solo per il rapper quanto per tutto il suo parco clienti che comprende artisti e imprenditori come Kid Kudi, Elon Musk e Rihanna, tra gli altri "Questa vita mi ha scelto. Ne preparo circa mezzo chilo al giorno, che sono dalle 75 alle 150 canne". Quando l'intervistatrice le chiede se quella cifra è tutta per Snoop Dogg e i suoi amici, la donna risponde di no, che quelle canne sono al giorno per i suoi clienti, spiegando di aver inventato anche una sorta di bar della canna che monta per le occasioni speciali: "Onestamente amo il fatto di aver avuto la fortuna di avere questa opportunità"

In un'intervista che diede qualche anno fa spiegò il perché avesse bisogno di questa figura professionale nel suo staff: "Il suo tempismo è impeccabile. Questo è il suo lavoro, la sua occupazione. Sul suo curriculum c'è scritto: ‘Cosa fai?' P-B-R, (professional blunt roller)". E anche lei, durante l'intervista si è definita esattamente così, spiegando che ha cominciato a fare questo lavoro nel 2016 e che la lista di "persone fantastiche che hanno goduto delle sue canne". Ma quindi quante canne fuma Snoop Dogg al giorno? Pare che riesca ad arrivare a 81 al giorno.