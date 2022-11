Niente da fare per i Maneskin, agli Mtv Ema vincono i Muse La band a bocca asciutta agli Mtv Ema 2022. Sono i Muse ad aggiudicarsi il premio nella categoria Best Rock.

A cura di Andrea Parrella

I Maneskin (Catherine Powell/Getty Images for MTV/Paramount Global)

Niente da fare per i Maneskin agli Mtv Ema. La band, che era candidata nella categoria Best Rock, deve accontentarsi della nomination perché ad essere premiati sono stati i Muse, la band britannica tornata quest'anno con l'album Will of the People dopo quattro anni di silenzio.

I Pinguini Tattici Nucleari vincono come Best Italian Act

Per i Maneskin una serata magra, visto che quella di Best Rock non è stata la sola sconfitta. Anche per la categoria Best Italian Act non sono riusciti ad andare oltre la nomination, a vincere sono stati i Pinguini Tattici Nucleari. Poco male tuttavia per la band dei quattro romani, che continua a registrare successi enormi, sia per i risultati dell'ultimo singolo The Loneliest che per le prospettive future. I Maneskin continueranno ad essere protagonisti nei prossimi mesi e poche settimane fa hanno annunciato che nella prossima estate daranno vita ai primi concerti da stadio in Italia, con due date a Milano, allo stadio San Siro, e allo Stadio Olimpico di Roma.

Come guardare in tv gli Mtv Ema 2022

Intanto gli Mtv Ema sono tra gli ultimi eventi della stagione destinati a consacrare quanto accaduto musicalmente quest'anno. Sarà possibile seguire gli Mtv Ema 2022 in diretta televisiva: l’evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano di Carolina Di Domenico e Jody Cecchetto, su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Lo show sarà in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21.00. Lo speciale dell’evento sarà disponibile On Demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount. Su Pluto TV, a partire da oggi fino a domenica 13 novembre VH1+ si trasformerà in un canale interamente dedicato agli EMA's con i momenti più belli degli awards targati MTV degli ultimi anni in attesa del live in lingua originale nella serata di domenica 13.