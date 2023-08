Nick Carter è stato accusato per la terza volta di violenza sessuale negli ultimi 18 mesi Nick Carter, dopo le accuse di violenza sessuale da parte di Shannon “Shay” Ruth e Melissa Schuman, ha ricevuto nelle ultime ore una denuncia per violenza sessuale: è la terza negli ultimi 18 mesi.

A cura di Vincenzo Nasto

Nick Carter, foto di Mike Coppola per Getty Images

Negli ultimi 18 mesi, Nick Carter dei Backstreet Boys, aveva ricevuto due denunce da parte di due donne che lo avrebbero accusato di molestie sessuali. Il capitolo sembra essersi riaperto nelle scorse ore, quando un'altra donna avrebbe intentato una causa contro il membro della band statunitense: la donna avrebbe denunciato il cantante per violenze sessuali, un accusa che risalirebbe a quando la presunta vittima avrebbe avuto 15 anni. La storia sembra ripercorrere gli stessi passi delle precedenti denunce, con la donna che avrebbe accusato Carter di averle somministrato alcol e droghe, prima di aver ripetutamente cercato di aggredirla sessualmente. La donna, come riporta Rolling Stone U.S, attraverso il suo avvocato, avrebbe rivelato anche la trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili, oltre al grande trauma psicologico avuto dalla donna in età adolescenziale. L'incidente, accaduto su uno yacht e nel retro di un tour bus nel 2003, quando Carter aveva 23 anni, è stato denunciato alla polizia della contea della Pennsylvania, dove vive la ragazza.

La terza denuncia, in meno di 24 mesi, per Nick Carter

Alle accuse di violenze sessuali, secondo l'avvocato della donna, ci sarebbe anche un tentativo reiterato nel tempo. Come afferma la denuncia, Carter avrebbe ordinato alla giovane adolescente di recarsi nella cabina del suo yacht e di avere un rapporto sessuale, non consensuale. Ad aggravare la denuncia, le condizioni della giovane donna, sotto effetti di alcol e stupefacenti somministratole. Nel corpo della denuncia, appare anche la figura della sorella di Carter, che l'avrebbe convinta anche a raggiungerlo nel suo autobus dopo poche ore, costretta a un rapporto orale. L'invito sarebbe arrivato anche un mese dopo, quando il cantante avrebbe costretto la donna a fare sesso con lui, con la presenza di tre uomini ad osservarli. Nel frattempo, cadute in prescrizione le accuse di violenza sessuale nel 2017 di Melissa Schuman, membro della band Dream, è ancora in corso il processo che vede protagonisti Shannon “Shay” Ruth e Nick Carter.

La controquerela da 2,35 milioni di dollari di risarcimento

La donna, lo scorso anno, aveva denunciato il membro dei Backstreet Boys, affermando che avrebbe ricevuto violenza dal cantante quando aveva 17 anni. Carter l'avrebbe scelta tra un gruppo di donne a cui il cantante stava firmando autografi subito dopo un concerto, l'avrebbe portata nel suo tour bus e l'avrebbe fatta ubriacare con una bibita che ha chiamato "Succo di VIP" prima di aggredirla e violentarla. Nella denuncia attuale sono emersi anche dettagli espliciti con la querelante che ha spiegato cosa era successo nel tour bus, dove il cantante l'aveva costretta a ripetuti atti sessuali nonostante lei non avesse acconsentito e, anzi, mentre la donna piangeva il cantante l'avrebbe insultata e spiegato che nessuno le avrebbe creduto essendo Ruth autistica e soffrendo di una paralisi cerebrale. La difesa di Carter è arrivata attraverso una controquerela, legata all'annullamento delle apparizioni cancellate, con una richiesta di risarcimento di 2,35 milioni di dollari. Un giudice della contea di Clark, in Nevada, ha autorizzato il procedimento.