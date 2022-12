Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di violenza da una fan: “Mi ha aggredita e insultata” Il cantante dei Backstreet Boys Nick Carter è stato accusato di violenza sessuale da parte di una donna che sarebbe stata aggredita nel 2001.

Nick Carter (Ethan Miller/Getty Images)

Nick Carter dei Backstreet Boys è stato accusato di violenza sessuale da una fan che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. La violenza sarebbe avvenuta nel tour bus del cantante durante un concerto a Washington nel 2001: stando alla donna, che l'accusa, Shannon “Shay” Ruth, , Carter l'avrebbe scelta tra un gruppo di donne a cui il cantante stava firmando autografi subito dopo un concerto, l'avrebbe portata nel suo tour bus e l'avrebbe fatta ubriacare con una bibita che ha chiamato "Succo di VIP" prima di aggredirla e violentarla. Gli eventi sarebbero avvenuti circa 20 anni fa e il motivo di tutto questo tempo, stando a quanto ha spiegato la donna, era la paura di ritorsioni da parte del cantante.

La donna ha spiegato anche che Carter l'avrebbe minacciata, come hanno scritto gli avvocati nella denuncia: "[Carter] Ha detto alla querelante che sarebbe andata in prigione se avesse detto a qualcuno cosa era successo tra loro. Ha detto che era Nick Carter e che aveva il potere di farlo. A causa delle sue varie minacce, la querelante non ha denunciato i crimini di Carter per molti anni" si legge nella denuncia che Billboard ha pubblicato. La donna, inoltre, ha anche denunciato di essersi infettata di HPV (Human Papilloma Virus), un virus che causa malattie cutanee e delle mucose.

A supportare queste accuse si aggiungono quelle di altre tre donne che hanno denunciato le violenze da parte del cantante tra il 2003 e il 2006 e tutte hanno dichiarato di aver bevuto alcol prima della violenza. L'avvocato di Carter ha inviato una nota a Billboard negando le accuse: "Questa denuncia per un incidente presumibilmente avvenuto più di 20 anni fa non è solo legalmente priva di fondamento, ma anche del tutto falsa – ha affermato l'avvocato -. Sfortunatamente, ormai da diversi anni, la signora Ruth è stata manipolata per fare false accuse su Nick e quelle accuse sono cambiate ripetutamente e materialmente nel tempo. Nessuno dovrebbe lasciarsi ingannare da una trovata giornalistica orchestrata da un avvocato opportunista: non c'è nulla di vero nelle accuse cosa che non abbiamo dubbi i tribunali comprenderanno rapidamente".

Non sono le prime accuse contro Carter, nel 2017, Melissa Schuman, cantante della band Dream, l'accusò di violenza, ma il cantante disse che nulla era stato fatto in maniera non consensuale, ma il reato era caduto in prescrizione. Nella denuncia attuale sono emersi anche dettagli espliciti con la querelante che ha spiegato cosa era successo nel tour bus, dove il cantante l'aveva costretta a ripetuti atti sessuali nonostante lei non avesse acconsentito e, anzi, mentre la donna piangeva il cantante l'avrebbe insultata e spiegato che nessuno le avrebbe creduto essendo Ruth autistica e soffrendo di una paralisi cerebrale.