Nada Ovcina, moglie di Gianni Nazzaro: “Non avevo soldi per i funerali”. I vip che l’hanno aiutata La storica compagna del cantante morto per un tumore, che lo aveva risposato poche ore prima del decesso, svela le difficoltà economiche accumulate. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che sono intervenuti per aiutare Nadia Ovcina per le esequie funebri e la cremazione: “Ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito”.

A cura di Valeria Morini

Gianni Nazzaro è morto lo scorso 27 luglio all'età di 72 anni, a causa di un tumore ai polmoni. La sua compagna di vita Nada Ovcina, che il cantante aveva (ri)sposato poco prima della sua scomparsa, ha parlato in un'intervista con il settimanale Nuovo, spiegando come lei e Nazzaro fossero in ristrettezze economiche, tanto da non potersi permettere i funerali. Fortunatamente, però, la donna ha potuto contare sull'aiuto di diversi amici del mondo dello spettacolo.

I vip che hanno contribuito per i funerali di Gianni Nazzaro

Se da una parte Nazzaro aveva lamentato, prima di morire, di essere stato dimenticato, sono tanti i personaggi che hanno dato una mano per le spese delle esequie. La Ovcina ha spiegato l'origine dei loro problemi: “Quando Gianni ritornò da me, dopo la sua disastrosa unione con un’altra donna, aveva accumulato milioni di debiti e in seguito ha lavorato pochissimo. Di conseguenza siamo rimasti con i conti in rosso, come è successo a molti altri artisti. Ma in questo disastro oggi ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito”. In particolare, ringrazia per i contributi ricevuti Lino Banfi, Maurizio Costanzo, Pippo Franco, Martufello, Sandro Giacobbe e Paola Delli Colli. “Mi hanno aiutato concretamente a dargli una sepoltura dignitosa", ha spiegato Nada Ovcina, aggiungendo: "Pinuccio Pirazzoli, direttore d’orchestra Rai, ha pagato la sua cremazione e anche gli orchestrali di Gianni, pur non essendo ricchi, mi hanno dimostrato solidarietà”.

Gianni Nazzaro a Tale e quale show nel 2014

La storia d'amore tra Gianni Nazzaro e Nadia Ovcina

Volto popolare soprattutto negli anni 70 (al Festival di Sanremo presentò L'amore è una colomba, Bianchi cristalli sereni, Non voglio innamorarmi mai, A modo mio), Nazzaro è stato protagonista di una storia romantica e tormentata con la Ovcina. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Giovanni Junior (1973) e Giorgia (1976). Dopo la separazione, Nazzaro si era quindi legato alla ex modella francese Catherine Frank, sua seconda moglie e madre degli due figli, David e Mattia. Quindi, il divorzio e il ritorno da Nada, che è diventata anche la sua manager. Da allora non si erano più separati: peraltro, erano stati sopravvissuti a un grave incidente stradala avvenuto il 15 settembre 2016 in Francia. Poche ore prima di morire, Nazzaro ha voluto risposare la sua Nada, con un matrimonio celebrato alle 3 del mattino in ospedale.