Musica Leggerissima è arrivata in Spagna cantata da Ana Mena: ecco com’è Si chiama “Mùsica Ligera” ed è la versione per la Spagna della canzone di Colapesce-Dimartino cantata dalla popstar andalusa Ana Mena.

È uscita la versione per il mercato spagnolo di "Musica Leggerissima", ma non è come pensate. Non ci sono Colapesce e Dimartino a cantare in lingua spagnola, ma la versione tradotta è affidata alla popstar Ana Mena. Il brano sta rapidamente scalando posizioni in Spagna, sebbene sia molto lontano dai numeri che la versione originale ha fatto in Italia.

Ana Mena canta Mùsica Ligera

Ana Mena è stata tra le prime a reinterpretare "Musica Leggerissima" di Colapesce e Dimartino. A un mese dal Festival di Sanremo, il 25 marzo, la cantante si era esibita su Twitter cantando il brano in italiano. Anche nel corso del suo tour spagnolo, solo chitarra e voce, Ana Mena aveva presentato la sua versione intima di "Musica Leggerissima" cantando in italiano. Questo deve aver incoraggiato l'artista nel chiedere i diritti dell'opera per una versione spagnola del brano.

Il testo di Mùsica Ligera

Si una orquesta tuviese que hablar de los dos

Sería más fácil cantarte un adiós

Hacernos adultos sería un crescendo

De un violín letal

El tambor anuncia un mal temporal

Y perdemos armonía

Ponme algo de música ligera

Porque me siento ausente

Que sea ligerísima

Palabras sin más misterio

Y alegres solo un poco

Ponme algo de música ligera

A este silencio inquietante

Para escapar de este pozo de dolor

Que nos arrastra a los dos y no queremos

Si bastase un concierto o una simple canción

Para ver una flor nacer entre tanta ruina

A Dios pediría

Que calmase un poco este temporal

Aunque de nada valdría

Ponme algo de música ligera

Porque me siento ausente

Que sea ligerísima

Palabras sin más misterio

Y alegres solo un poco

Ponme algo de música ligera

A este silencio inquietante

Para escapar de este pozo de dolor

Que nos arrastra a los dos y no…

La música de fondo

En los supermercados

La canta tu vecina

En la cola del paro

Le escucha el mileurista

La gente es como ese martillo

Dentro de tu cabeza

Entra en tu pensamiento

Sin darte apenas cuenta

Qué es lo que estás haciendo

En esta fiesta de mierda

Y piensas que se escapa tu vida

Y ya nos da indiferencia

No pensamos en nadie

Ponme algo de música ligera

Ponme algo de música ligera

Ponme algo de música, ponme algo de música

Ponme algo de música ligera

Ponme algo de música ligera

Porque me siento ausente

Que sea ligerísima

Palabras sin más misterio

Y alegres solo un poco

Ponme algo de música ligera

A este silencio inquietante

Para escapar de este pozo de dolor

Que nos arrastra a los dos y no queremos