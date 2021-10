MTV Emas 2021, i Maneskin nominati in tre categorie: è la prima volta per l’Italia Con oltre 2,3 milioni di visualizzazioni a due giorni dall’uscita del nuovo video di Mammamia, l’ultimo singolo pubblicato lo scorso 8 ottobre, i Maneskin si preparano a far esplodere il palco degli MTV EMAs 2021 che si terranno in Ungheria il prossimo 14 Novembre. È la prima volta che un gruppo italiano viene candidato in tre categorie diverse, la prima in assoluto che l’Italia viene nominata per le categorie “Best Group” e “Best Rock”.

A cura di Giulia Turco

Spopola il nuovo video di Mammamia

Arrivato a 2,3 milioni di visualizzazioni nel secondo giorno dalla sua uscita su YouTube, il videoclip di MAMMAMIA ha già letteralmente fatto impazzire i fan di tutto il mondo. Nel video Victoria, Ethan e Thomas mentre sono di ritorno da una festa di sballi ed eccessi immaginano di aver ucciso Damiano, leader della band, in un’una serie di sogni lucidi. “Il video prende quella voglia spregiudicata di scherzare con le false accuse e la porta all’interno delle dinamiche relazionali del gruppo, in un cliché del rock‘n’roll che vede il frontman pieno di sé eliminato, letteralmente, da Victoria, Ethan e Thomas”, spiega nelle note il regista Rei Nadal.

Il successo internazionale dei Maneskin

Numeri da capogiro in Italia e non solo: con Beggin la band romana ha conquistato le classifiche Usa e da qualche giorno il pubblico americano sta iniziando ad apprezzare and l’ultimo singolo Mammamia che segna un nuovo capitolo per i Maneskin dopo le conquiste dell’Eurovision Song Contest. L’ultimo singolo è migliorato ancora nella Billboard 100, conquistando tre posizioni e migliorando quindi la 19esima di una settimana prima. Mammamia continua a volare anche in streaming, con oltre 670 milioni di stream. Nella Global di Spotify il loro ultimo singolo è in 38esima posizione, al suo esordio.