MAMMAMIA, il nuovo video pulp in cui i Maneskin “uccidono” Damiano È uscito alle 20 del 18 ottobre su tutti i canali ufficiali il video di “Mammamia”, nuovo clip in cui “ognuno dei membri della band immagina di aver ucciso Damiano in un loop di colori acidi e quadretti dissacranti”. Diretto da Rei Nadal, il video di Mammamia è tutto ambientato in un’automobile.

A cura di Andrea Parrella

I Maneskin non si fermano più. Il momento d'oro della band prosegue con l'uscita del nuovo video Mammamia, pubblicato alle 20 del 18 ottobre sui canali ufficiali della band. Diretto da Rei Nadal, il video di Mammamia vede protagonisti i quattro componenti della band, di ritorno in macchina da una festa.

Cosa racconta Mammamia, il nuovo video dei Maneskin

Durante il tragitto, si legge dalle note di regia che nel video di Mammamia che "ognuno dei membri della band immagina di aver ucciso Damiano in un loop di colori acidi e quadretti dissacranti". E ancora: "Ogni sogno lucido fa sempre ritorno alla macchina, unico elemento di connessione con la realtà. La canzone gioca con l’interpretazione dei fatti, delle persone, con le critiche e la capacità di riderci sopra. Il video prende quella voglia spregiudicata di scherzare con le false accuse e la porta all’interno delle dinamiche relazionali del gruppo, in un cliché del rock‘n’roll che vede il frontman pieno di sé eliminato, letteralmente, da Victoria, Ethan e Thomas".

Le date di Roma e Milano rinviate

Nel frattempo la band si è vista costretta a rinviare alcune date del tour italiano previste alla fine del 2021, probabilmente in relazione alla limitazione di capienza per i concerti. Il tour italiano dei Maneskin era vicinissimo alla partenza, ma le date di dicembre a Roma e a Milano sono rinviate all'aprile del 2022. A darne l'annuncio proprio la band, alcune settimane fa, attraverso i propri profili social, dando notizia del rinvio delle date del 14 e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma e del 18 e 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, a Milano: "Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di Roma e Milano ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e per il supporto, a presto".

Il testo di MAMMAMIA dei Maneskin

Ah, ah, ah, ah

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

I feel the heat, I feel the beat of drums

Call the police, I’ll do it, they’ve stolen all my fun

I’m breaking free but I’m stuck in the police car

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

They treat me like if I did something criminal

All eyes on me I feel like I’m a superstar

I’m not a freak I just thought it was carnival

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

You wanna touch my body, I say you’re not allowed

You wanna handle me but I’m a bit too much

I burned all the place down cause I’m too fucking hot

Oh mamma mia- ma, ma- mamma mia – ah

They wanna arrest me but I was just having fun

I swear that I’m not drunk and I’m not taking drugs

They ask me why I’m so hot. Cause I’m Italian Oh

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah – ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah – ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah – ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause I love when you sing out loud

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

Spit your love on me

Spit your love on me

Spit your love on me

Oh mamma mamma mia