Mr Rain è uno di quelli che forse non si sente molto nell'hype musicale italiano, ma quando sforna un singolo si può star certi che qualche milione di views se lo porta a casa. "I fiori di Chernobyl", canzone uscita durante il lockdown ne è solo l'ultima dimostrazione, con le sue 30 milioni di visualizzazioni, bissate dagli 11 milioni di "9.3", giusto per citare gli ultimi successi da solista, a cui si aggiunge anche gli oltre 5 milioni di "Via di qua" in cui fa da feat con J-Ax. Insomma, Mr Rain porta a casa i risultati e nel suo curriculum ha avuto anche un'impennata di popolarità quando qualche mese fa si è ritrovato nel mezzo del gossip per una presunta relazione con Elisabetta Gregoraci, all'epoca chiusa nella casa del Grande Fratello Vip.

L'annuncio di Petrichor

"Il 2020 per me è stato un anno intenso di emozioni, grazie a Fiori di Chernobyl sono riuscito a ritrovare l’ispirazione per comporre nuova musica e scrivere canzoni" aveva scritto qualche settimana fa, su Instagram, il cantante che, appunto, ha annunciato l'uscita del suo prossimo album "Petrichor" per il 12 febbraio 2021, ovvero a tre anni di distanza dal precedente "Butterfly Effect". Il titolo dell'album ha un significato preciso, come specifica anche la nota stampa che annuncia questa uscita: "Significa il profumo della pioggia. La scelta non è casuale perché Mr Rain scrive, compone, ed è ispirato solo quando c'è il profumo della pioggia".

L'idea dell'album

L'inizio di tutto è stato "I fiori di Chernobyl" che ha spiegato il cantante è servita per farlo uscire da un periodo buio, ma quest'album è attraversato da un fil rouge: "È come se qui in questo album – sin dalla copertina in cui ho una nuvola in testa – avessi raggiunto per sviluppo artistico una versione Pro, aggiornata, di me. È il mio viaggio per versi (che in me sempre sono immagini) è un cerchio che parte proprio da Fiori di Chernobyl (l'ho scritta per aiutarmi, l'ho usata per darmi una mano come uno psichiatra personale per superare un periodo buio, certi problemi che ho avuto)".