in foto: mr.rain

Rapper, beatmaker ed ex concorrente di Amici, Mr.Rain è uno degli artisti hip hop in tendenza negli ultimi giorni, tra l'uscita del featuring con J-Ax "Via di qua" e la presunta relazione con Elisabetta Gregoraci, suggellata dal messaggio sull'aereo sorvolato sulla casa del Gf Vip. Il testo dello striscione recitava "Sei l'epicentro del mio terremoto", verso del brano "9.3", pubblicato lo scorso 11 giugno e diventato disco d'oro nelle scorse ore.

La carriera di Mr.Rain

Mattia Belardi, vero nome di Mr. Rain è un rapper e beatmaker bresciano nato nel 1991. Dopo essersi avvicinato alla musica durante le scuole medie, comincia a esplorare il mondo del rap attraverso Eminem, la sua figura di riferimento. Il primo progetto lo pubblica nel 2011 con l'ep "Time 2 eat" che anticipa di qualche anno la sua partecipazione ad X Factor: nel 2013, dopo aver superato i provini, però, rifiuta la partecipazione al programma. Questa scelta lo porta a pubblicare nel 2015 il primo disco ufficiale autoprodotto, sotto il nome di "Memories": questo progetto contiene "Carillon", un successo da oltre 36 milioni di views su Youtube. Nel 2018, il rapper duetta anche con Annalisa in "Un domani", brano da quasi 50 milioni di visualizzazioni su Youtube e conferma del successo dei due artisti.

La storia d'amore e la rinascita tra "9.3" e "Fiori di Chernobyl"

Negli ultimi 6 mesi il rapper ha raggiunto l'apice del successo con due brani: "Fiori di Chernobyl" e "9.3". I due brani, come ha affermato il cantante, sono direttamente collegati, essendo "9.3" il prequel con la storia d'amore che poi segnerà l'artista in "Fiori di Chernobyl". Questa continuità la si può vedere anche nei due video scritti e pubblicati dall'artista, con la regia di Enea Colombi. "Fiori di Chernobyl" racconta la storia di una rinascita dopo un periodo complesso, un video che ha raccolto 26 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il seguito "9.3" invece racconta le fasi finali di una storia d'amore che segnerà il cantante, con il video che invece ha raccolto negli ultimi tre mesi 7 milioni di visualizzazioni su Youtube e 9 milioni su Spotify.

La presunta relazione con Elisabetta Gregoraci

Dopo il passaggio del messaggio sullo striscione, tutto sembra portare ad un presunto flirt fuori dalla casa tra Mr Rain ed Elisabetta Gregoraci. Una storia d'amore esterna alla casa del Gf Vip è stata anche confermata da Elisabetta Gregoraci, che prima ha affermato che il messaggio provenisse da un suo gruppo di amici su Whatsapp, per poi far intendere che fosse innamorata di una persona al di fuori della casa. Mr.Rain è in questo momento al centro di tutte le ipotesi (anche se la frase potrebbe essere solo una delle tante che si dedicano alla persona amata), mentre si attende l'uscita del brano con J-Ax "Via di qua", annunciato negli scorsi giorni dal rapper milanese e che potrebbe portare un rinnovato successo per l'autore anche di "Butterfly Effect", secondo disco ufficiale dell'artista.