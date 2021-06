"Mi piace immaginarvi così, di nuovo insieme tornati giovani e sereni" ha scritto suo social Cristina Daniele, sorella di Pino e di Salvatore, scomparso ieri a causa di un arresto cardiocircolatorio a 56 anni. salvatore era fratello di Pino e come lui soffriva di problemi di cuore: il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico di Napoli, dove erano cresciuti tutti i fratelli.

Il ricordo del fratello Nello

A ricordarlo anche Nello Daniele, fratello e musicista, che ha scritto un lungo post su Instagram, spiegando che non sono riusciti a incontrarlo, sottolineandone la diversità dal resto della famiglia: "Sasà, non hai voluto farti salutare. Non hai voluto farci fare una risata Come sempre. Sei mio fratello e ne sono orgoglioso per come lo eri. Siamo stati una famiglia strana ma siamo tosti però . I rimproveri che ti abbiamo fatto in vita sono stati tanti, propio perché eri diverso da noi, eri all’incontrario di tutta la famiglia , però avevi in grande cuore 💔 ed eri sempre il primo ad esserci vicino quando eravamo in difficoltà eri il primo a correre !!".

L'affetto per Salvatore

Daniele ha anche parla dei problemi di cuore: "Che dirti il maledetto cuore ti ha portato via propio oggi mentre io sono qui in Toscana lontano da Napoli a tenere a bada l’altro che fa un po’ di capricci , ma sto arrivando da te . noi siamo i DANIELE e in un modo o un altro ne usciremo sempre a testa alta!!Ciao Totó ti voglio bene anche se non te l’ho mai detto , ma eri speciale perché eri diverso . capa pazza? si . saró ripetitivo , avevi un grande cuore ci mancherai ❤️❤️❤️R.I.P. Fratello mio".

Il volto sulla copertina di Terra mia

Salvatore era famoso anche per essere il volto ritratto sulla copertina di "Terra mia", uno degli album più conosciuti di Pino Daniele. Proprio quella immagine è una delle due scelte dalla sorella Cristina per ricordarlo, assieme a un'altra che lo mostra,. giovane, assieme a Pino Daniele, con cui c'era un'enorme somiglianza. Salvatore fu protagonista anche quando Matteo Salvini venne a Napoli, accogliendolo con uno striscione su cui c'era scritto "Questa Lega è una vergogna", parafrasando proprio un verso del fratello.