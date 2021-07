Morto Robby Steinhardt, addio al cantante e violinista dei Kansas Fu una delle voci e il violinista della band rock americana, quella di canzoni celebri come Dust in the Wind e Carry On Wayward Son (tra l’altro colonna sonora di Supernatural). Robby Steinhardt è deceduto all’età di 70 anni, a due mesi dal ricovero, per le conseguenze di una pancreatite acuta.

Addio a Robby Steinhart: si è spento a Tampa, il 17 luglio, il violinista, cantante e compositore statunitense, famoso soprattutto per essere stato una delle due voci dei Kansas, insieme a Steve Walsh. L'artista è morto all'età di 70 anni (era nato il 7 ottobre 1950) per le conseguenze di una pancreatite che lo aveva costretto al ricovero in ospedale due mesi prima. "È con il cuore spezzato che devo annunciare al mondo che abbiamo perso una delle persone più incredibili del nostro tempo… Robby Steinhardt è morto", ha scritto la moglie Cindy, annunciandone il decesso, su Facebook. Lascia purtroppo un disco postumo appena inciso e il progetto di un tour che era previsto ad agosto.

La carriera di Robby Steinhart e dei Kansas

Nato a a Chicago ma cresciuto a Lawrence (Kansas), figlio adottivo di Ilse e Milton Steinhard, iniziò a studiare violino a otto anni. Ha militato nei Kansas, gruppo rock formatosi a Topeka nel 1973 (e che ha visto negli anni un complicato avvicendarsi di musicisti), dall'anno di fondazione al 1982, e nuovamente dal 1997 al 2006. Nel periodo di lontananza dal gruppo, causato da dissidi con i colleghi, ha collaborato brevemente con i Jethro Tull, nel 1995. Steinhart è stato anche membro della band christian rock Proto-Kaw e dei This Was. Inoltre, nel 1999 ha pubblicato il suo album solista, Thoughtscape Sounds. Dal 2008, è tornato a suonare intensamente dal vivo per anni, nonostante un infarto subito nel 2013. Il suo nome resta comunque legato principalmente ai Kansas, band di brani celebri come Dust in the Wind, Point of Know Return e Carry On Wayward Son, quest'ultimo pezzo chiave della colonna sonora della serie tv Supernatural (in parte ambientata proprio a Lawrence).

Le cause della morte, il messaggio della moglie

