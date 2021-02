Ancora un lutto nel mondo del rap: è morto Prince Markie Dee, membro del trio The Fat Boys che ha pubblicato alcuni degli album hip-hop di maggior successo negli anni '80 e ha contribuito alla svolta popolare del genere. Il rapper è deceduto giovedì 18 febbraio a Miami, a soli 52 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dal suo manager, Louie "Uncle Louie" Gregory. I siti americani parlano di un decesso "improvviso", le cui cause non sono ancora note.

Per sempre nel mio cuore. Prince Markie Dee era più di un rapper; era uno dei miei migliori e più cari amici. Oggi mi si spezza il cuore perché ho perso un fratello. Ti amerò per sempre Mark e apprezzerò tutto ciò che mi hai insegnato. Domani è il tuo compleanno, dondola a modo mio fratello maggiore.

Chi era Prince Markie Dee

Il vero nome di Prince Markie Dee era Mark Anthony Morales: era nato nel 1968. Per una crudele ironia della sorte, è morto a poche ore dal suo compleanno: il 19 febbraio avrebbe compiuto 53 anni. Di origine portoricana, formò a Brooklyn i The Fat Boys, inizialmente conosciuti come Disco 3, insieme a Damon "Kool Rock-Ski" Wimbley e a Darren "Buff Love" Robinson. Quest'ultimo è morto per un attacco di cuore a soli 28 anni nel 1995 e Kool Rock-Ski resta dunque l'unico membro in vita del trio. A metà degli anni '80, era uno dei gruppi più conosciuti dell'hip-hop: il loro album del 1987 "Crushin'" divenne disco di platino, con una collaborazione con i Beach Boys, "Wipeout", che fu il loro più grande successo e raggiunse il numero 12 della Billboard Hot 100.

Dopo The Fat Boys

I tre rapper erano apparsi anche in due film, "Krush Groove" (dove appaiono tra gli altri anche LL Cool J e i Beastie Boys) e "Disorderlies", con Ralph Bellamy. Prince Markie Dee avrebbe poi lasciato il gruppo dedicandosi all'attività da solista e producendo brani per artisti come Mary J. Blige, 50 Cent, Jennifer Lopez. Dal 2008, lavorava come deejay radiofonico a Miami.