Morto Mark Sheehan, il fondatore dei The Script aveva solo 46 anni È morto a 46 anni Mark Sheehan, chitarrista e fondatore della band irlandese The Script. Lo annuncia sul gruppo con un post pubblicato sui social.

A cura di Stefania Rocco

É morto a soli 46 anni Mark Sheehan, chitarrista e cofondatore insieme a Danny O’Donoghue della band irlandese The Script. Lo annuncia il gruppo con un post condiviso su Twitter. “L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia”, si legge nel post pubblicato sul canale Twitter ufficiale della band, “La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”.

Lo stop ai concerti nel 2022

Secondo il quotidiano britannico Independent, Sheehan non aveva preso parte alle tappe statunitensi del tour che aveva visto la band esibirsi nel 2022. “Sta a lui raccontare la sua storia ma, sì, penso di poterla dire in questo modo: i figli avevano bisogno del loro padre e la moglie di suo marito”, aveva spiegato Danny O’Donoghue al Sunday World per motivare l’assenza del collega sul palco. Probabilmente, lo stop era connesso alla malattia che potrebbe avere costretto l'artista a interrompere i suoi impegni.

La carriera nei The Script

La band pop indie-rock The Script era composta da Danny O’Donoghue (voce, pianoforte, tastiere, basso, sintetizzatore), Mark Sheehan (chitarra) e Glen Power (batteria). Furono O’Donoghue e Sheehan a fondare il gruppo nel 2001. Il successo arrivò nel 2008 con la pubblicazione del singolo We Cry. Il brano riesce a ottenere una massiccia programmazione radiofonica che contente per la prima volta alla band di uscire dal circuito discografico britannico. Il 7 giugno 2013 la band si esibì in una cover di Heroes di David Bowie di fronte alla Regina Elisabetta durante la trasmissione radiofonica BBC Live Lounge. Sono 5 gli album pubblicati dal gruppo. L’ultimo, una raccolta dei loro maggiori successi, risale al 2021. Il presidente irlandese Michael D Higgins ha ricordato Sheehan come un “eccezionale esempio di successo musicale irlandese sulla scena mondiale”.