Morto il padre di Lorenzo Fragola, papà Davide era malato da tempo Grave lutto per il cantante siciliano. Il padre Davide Fragola è morto a soli 56 anni. Da tempo lottava con una malattia che lo aveva costretto a lasciare il lavoro: conosciuto a Catania, aveva lavorato per anni in polizia. Aveva sostenuto il figlio ai tempi di X Factor, che lanciò la carriera di Lorenzo Fragola, vincitore nel 2014.

A cura di Valeria Morini

Lutto terribile per Lorenzo Fragola: purtroppo è scomparso il papà del cantante lanciato da X Factor. Davide Fragola è morto a soli 56 anni, dopo una lunga malattia. Al momento tacciono i profili social dell'artista che ha scelto il silenzio, comprensibilmente provato da una tragedia così grande. Il genitore è deceduto il 16 agosto e i funerali sono stati già celebrati, con una funzione officiata presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria in viale Vittorio Veneto, a Catania, martedì 17.

Chi era Davide Fragola

La morte dell'uomo non è solo un lutto drammatico per Lorenzo, mamma Rossella e il resto della famiglia, ma ha lasciato nel dolore l'intera città di Catania, al punto che molti siti locali hanno lanciato la notizia. Davide Fragola era stato infatti per diversi anni membro della Squadra Mobile nella polizia della città siciliana, fino a quando la malattia non lo aveva costretto a lasciare il lavoro. Un amico lo ha ricordato sui social, facendo riferimento ad altri due colleghi agenti scomparsi prematuramente: "Adesso siete nuovamente insieme, tu Salvo e Davide, in cielo. Che pattuglia! Riposa in pace guerriero, hai lottato tanto!".

Quando Davide Fragola sostenne il figlio a X Factor

Davide Fragola si era fatto conoscere al pubblico quando lo aveva accompagnato alle audizioni di X Factor: il cantante siciliano, che da poco è tornato sulla scena musicale lanciando il singolo Solero insieme ai The Kolors, vinse l'edizione numero otto del talent, in onda nel 2014. Lorenzo ha ereditato la passione musicale proprio dal papà, che amava suonare il pianoforte. "Già all'asilo e alle elementari era il primo a prendere il microfono per cantare. In famiglia lo abbiamo sempre appoggiato", aveva detto Davide Fragola in un'intervista rilasciata a newsicilia.it ai tempi di X Factor, raccontando anche il fortissimo legame che unisce Lorenzo alla sua Catania.