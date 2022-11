Morte Aaron Carter, le parole della fidanzata Melanie Martin e il ricordo della ex Hilary Duff A ricordare Aaron Carter, scomparso improvvisamente nella mattinata di sabato 5 novembre, con un messaggio su Instagram è la sua ex fidanzata Hilary Duff, profondamente colpita dall’accaduto. Anche la compagna del cantante, Melanie Martin, ha rilasciato poi una dichiarazione.

A cura di Ilaria Costabile

Aaron Carter, il 34enne fratello di Nick Carter, idolo dei Backstreet boys, è stato trovato senza vita nella vasca da bagno della sua casa, in California. Non sono state ancora rese note le cause del decesso, avvenuto nella mattinata di sabato 5 novembre, intanto sia la compagna Melanie Martin che la sua ex fidanzata, Hilary Duff, hanno voluto ricordarlo, mostrando il loro dolore per il terribile accaduto.

Il dolore della compagna Melanie

Melanie Martin, compagna di Aaron Carter, nonché madre di suo figlio, ha rilasciato una dichiarazione a poche ore dalla scomparsa del cantante, chiedendo rispetto per la perdita appena subita e ringraziando coloro che in queste ore le hanno mostrato vicinanza e supporto:

Il mio fidanzato Aaron Carter è morto. Amo Aaron con tutto il mio cuore e sarà un viaggio crescere un figlio senza un padre. Vi prego di rispettare la privacy della mia famiglia mentre affrontiamo la perdita di una persona che amiamo molto. Stiamo ancora accettando questa terribile realtà. I vostri pensieri e le vostre preghiere sono molto apprezzati.

Il ricordo di Hilary Duff

Intanto anche Hilary Duff, ex fidanzata storica di Carter, con cui ha vissuto una storia d'amore dal 2001 al 2003 ha commentato la terribile notizia pubblicando un post su Instagram. L'attrice e il cantante iniziarono a frequentarsi quando lei, appena adolescente, era già diventata una star come protagonista della serie "Lizzie McGuire" su Disney Channel, in cui la star emergente della musica americana è comparso anche in un episodio. La loro fu una storia piuttosto tormentata, dal momento che nello stesso periodo lui avrebbe frequentato anche Lindsay Lohan e quindi finirono per lasciarsi in malo modo. La cantante e attrice, saputo della scomparsa di Carter, ha scritto: