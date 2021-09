Morta Sarah Nicole Harding, parla Nicole Roberts delle Girls Aloud: “Crudele che tu non ci sia più” Sarah Nicole Harding non c’è più, un cancro al seno l’ha stroncata a soli 39 anni. Il giorno dopo la notizia che ha gettato nello sconforto i fan della band, parla Nicole Roberts delle Girls Aloud: “Il mio cuore soffre perché una parte di me e di noi non è più qui ed è impensabile, doloroso e assolutamente crudele”.

Il grande dolore per la morte di Sarah Nicole Harding delle Girls Aloud non si ferma. Un cancro al seno l'ha stroncata a soli 39 anni e c'è chi, come le sue partner del gruppo, non si riesce a dare bace. Nicole Roberts, che è stata sua ex compagna ai tempi delle Girls Aloud, le ha reso omaggio pubblicando una foto in cui sono abbracciate, ai tempi della band, dietro le quinte di un concerto: "Sono assolutamente devastata".

Il lutto per la morte di Sarah Nicole Harding

Sarah Nicole Harding era molto amata da tutta la band. Ecco perché Nicole Roberts ha condiviso questo scatto con un messaggio in didascalia davvero straziante.

Sono assolutamente devastata e non posso accettare che questo giorno sia arrivato. Il mio cuore soffre e per tutto il giorno tutto ciò che abbiamo passato insieme mi è passato per la mente. Soprattutto in quest'ultimo anno dalla sua diagnosi, per quanto sia stato difficile, ci sono nuovi ricordi che sono così forti nel mio cuore. Ci sono così tante cose da dire e all'inizio mi è sembrato qualcosa di troppo personale da mettere qui. Poi mi sono ricordato che ci sono così tante altre persone che soffrono anche lei. Una parte di me e di noi non è più qui ed è impensabile, doloroso e assolutamente crudele.

L'addio sui social

Sarah Nicole Harding aveva pubblicato a marzo 2021 l'autobiografia "Here Me Out", dove raccontava la malattia che le era stata diagnosticata l'anno precedente: "Se qualcuno leggendo la mia storia andrà a controllarsi e venisse curata in tempo, allora ne sarà valsa la pena". Lei, purtroppo, è volata al cielo nella mattinata di domenica 5 settembre. La madre ha raccontato così sui social, la vita di Sarah Nicole Harding: "Questa mattina se ne è andata pacificamente. Significava tutto per Sarah, le dava grande forza e conforto sapere di essere amata. So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia: era una stella splendente e brillante e spero che sia così che potrà essere ricordata".