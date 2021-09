Morta Sarah Nicole Harding, la cantante delle Girls Aloud aveva 39 anni È morta all’età di 39 anni la cantante inglese Sarah Nicole Harding, membro delle Girls Aloud, dopo aver affrontato un cancro al seno. A darne la notizia sui social è stata la madre, ringraziando tutti i fan del supporto di questi lunghi mesi, la malattia le era stata diagnosticata, infatti, all’inizio del 2020.

A cura di Ilaria Costabile

È morta a soli 39 anni la cantante inglese Sarah Nicole Harding, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro al seno, diagnosticatole all'inizio del 2020. A darne l'annuncio sui social è stata la madre, ringraziando tutti i fan dell'ex componente del gruppo "Girls Aloud" che negli Anni Duemila ha avuto un certo successo nel Regno Unito.

L'addio sui social

Come aveva scritto nella sua autobiografia "Here Me Out", pubblicata a marzo 2021, la malattia le fu diagnostica all'inizio dell'anno precedente e l'idea di scrivere anche di questo percorso nacque dalla necessità e dal desiderio di aiutare più persone possibili: "Se qualcuno leggendo la mia storia andrà a controllarsi e venisse curata in tempo, allora ne sarà valsa la pena". Lei, però, come le aveva preannunciato il suo medico curante lo scorso dicembre, questo tempo non lo avrebbe avuto e, infatti, nella mattinata di domenica 5 settembre, Sarah Nicole Harding ha chiuso gli occhi per sempre. La madre ha così annunciato la sua scomparsa:

Molti di voi sono a conoscenza della battaglia di Sarah contro il cancro e che ha combattuto duramente dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno. Questa mattina se ne è andata pacificamente. Significava tutto per Sarah, le dava grande forza e conforto sapere di essere amata. So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia: era una stella splendente e brillante e spero che sia così che potrà essere ricordata.

La carriera tra musica e tv

Sarah Nicole era nata il 17 novembre 1981, avrebbe infatti compiuto 40 anni tra qualche mese, e il suo exploit nel mondo dello spettacolo, arrivò con la partecipazione al talent inglese Popstars: The Rivals, nel 2002. L'intento del programma era quello di formare un gruppo pop e quell'anno in finale arrivarono la Harding e Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh e Cheryl Cole che formarono le Girls Aloud. Il gruppo ottenne anche un discreto successo negli anni successivi, svettando anche le classifiche inglesi con alcuni singoli, poi si separarono per breve tempo, per poi riunirsi nel 2012 e sciogliersi definitivamente nel 2013. Sarah Nicole Harding, quindi, decise di dedicarsi alla televisione, è stata in vari show e ha partecipato al Grande Fratello Vip inglese che ha vinto nel 2017.