Morta Nanci Griffith, addio alla star texana della musica country folk Si è spenta all’età di 68 anni la cantante e musicista americana, Grammy nel 1994 con Other Voices, Other Rooms. Aveva duettato, tra gli altri, con Emmylou Harris, Willie Nelson e Don McLean. Nata e cresciuta in Texas, aveva scelto di vivere nella capitale del country Nashville. Ampio il cordoglio sui social, fino all’Italia.

A cura di Valeria Morini

La musica americana piange la morte di Nanci Griffth, storica stella della musica country e folk. Texana, la cantante e chitarrista era tra i più amati rappresentanti del genere conosciuto come "Americana", ma molto nota anche nel Regno Unito. Si è spenta il 13 agosto all'età di 68 anni. Non sono note le circostanze della scomparsa, ma in passato la cantante aveva fatto i conti con la malattia: era sopravvissuta a un tumore al seno diagnosticato nel 1996 e a un altro cancro alla tiroide scoperto nel 1998.

Il cordoglio dei colleghi sui social

La notizia si è diffusa sui social, lanciata dalla collega Suzy Bogguss: "Il mio cuore soffre. Un'anima bella che amo ha lasciato questa terra. Mi sento fortunata ad avere molti ricordi dei nostri tempi e quasi tutto ciò che ha inciso. Passerò la giornata godendomi la magistrale eredità che ci ha lasciato. Riposa mia cara amica Nanci Griffith". "La sua voce ha spesso accompagnato i miei viaggi e i miei sogni", scrive su Facebook il bluesman italiano Fabrizio Poggi, "Da oggi in poi lei vivrà per sempre. Ciao Nanci e grazie di tutto"

La carriera di Nanci Griffth

Nanci Griffith nel 2004

Nata il 6 luglio 1953 a Seguin, Texas, Nanci Caroline Griffith era cresciuta ad Austin e viveva a Nashville, Tennessee, capitale della musica country che tanti artisti hanno scelto come casa. Era apparsa molte volte nel programma musicale PBS Austin City Limits a partire dal 1985 e in seguito anche al David Letterman Show e in tante altre trasmissioni. Aveva vinto il Grammy Award per il miglior album folk contemporaneo nel 1994 con il disco di pezzi scritti da altri artisti, Other Voices, Other Rooms. Ha duettato con moltissimi colleghi, tra cui Emmylou Harris, Willie Nelson, Mary Black, John Prine, Don McLean, Jimmy Buffett, Dolores Keane e regalato cover come quella di I Fought the Law dei Clash o un brano quale From a Distance, scritta da Julie Gold e resa ancora più famosa dalla versione di Bette Midler. Ha pubblicato il suo ultimo album in studio, Intersection, nel 2012. Era stata sposata al songwriter Eric Taylor dal 1976 al 1982.