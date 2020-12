I nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2021 sono stati resi noti da poco e già sono nate le prime polemiche. Il primo a scatenare il putiferio è stato Morgan che, stando a quanto da lui stesso dichiarato dopo essere stato escluso dalla finale di Sanremo Giovani, avrebbe dovuto avere un posto tra i Big, cosa che non è avvenuta. Sono giorni, infatti, che il cantante si scaglia contro il Festival e anche contro il suo direttore artistico: Amadeus. In segno di affetto, Michele Merlo, meglio conosciuto come Mike Bird, un suo ex allievo nella scuola di Amici, ha provato ad esprimergli la sua vicinanza, ottenendo in cambio un rimprovero, piuttosto che un sentito "grazie".

La risposta di Morgan a Mike Bird

I trascorsi televisivi di Morgan e Michele Merlo non sono certo dei migliori. Durante la partecipazione dell'aspirante cantante al talent show di Canale 5, Marco Castoldi in veste di coach aveva ‘insultato' il ragazzo dicendogli che non sapeva niente di musica. A distanza di anni pare che l'astio non sia completamente scemato, e ad un semplice "Ti voglio bene" scritto da Merlo, in segno di vicinanza e comprensione per quanto è accaduto in questi giorni, il musicista gli ha risposto per le rime (e poi ha cancellato tutto):

Mi vuoi bene ma mi hai fatto male male tu ti penti io lo accetto ma ti dico maledetto che se ci arrivavi prima eravamo più contenti tu con i contanti a fati bello tra i cantanti io con ancora tutti quanti i denti invece hai fatto il bullo stupidìno non mi hai dato ascolto e adesso io faccio casino e mi devo coprire il volto dalla merda che mi buttano i cattivi e tu che mandi i messaggini un po’ in ritardo sei pentito e mi girano tuttora i coglioncini e io e te facciamo come due cretini che stan sempre nei casini e intanto le soddisfazioni mentre noi l’abbiamo in culo se le piglia quel bugiardo bugo largo che è riuscito gran bastardo a restare finalmente su quel palco da solo.

Morgan continua il suo sfogo

Non poteva mancare un accenno al fatto che tra i cantanti selezionati per il Festival di Sanremo 2021 ci sia anche Bugo, lo stesso con cui lo scorso anno Morgan si era presentato sul palco dell'Ariston, e con il quale è stato squalificato per aver cambiato il testo della canzone nel corso della serata, rendendo così nulla l'esibizione. Castoldi continua il suo sfogo in rima scritto al giovane Mike e cita grandi nomi della musica, come Tenco, Endrigo e De Andrè, sottolineando che si è dovuto rapportare con personaggi "ignoranti" e "prepotenti" che, secondo lui, nulla hanno a vedere con l'arte: