Mika: “Non dimenticherò mai quando confessai a mia madre che sarebbe morta” In occasione della cerimonia di inaugurazione del Tempo delle Donne 2021, Mika ha deciso di aprirsi e di rivelare al pubblico alcuni retroscena della propria vita privata. La celebre popstar britannica, nonché attuale giudice di X Factor, ha infatti raccontato l’angoscia seguita alla dolorosa morte di sua madre, Joannie Penniman, scomparsa nel dicembre del 2020.

Il ricordo commosso di Mika

"Mi ricordo quando sono dovuto entrare nella stanza di mia madre, malata di tumore al cervello, e spiegarle cosa aveva – ha dichiarato commosso il cantante -. Ci sono momenti nella vita in cui si devono dire cose che sono impossibili da spiegare". Parole in cui Mika non ha potuto celare un profondo senso di rassegnazione: "Hai questa condizione e morirai", ha proseguito, "ora dobbiamo abbandonare la speranza che tu possa guarire per vivere il tempo che ci rimane”. "Quella tristezza profonda, per un ragazzo cresciuto con un'educazione cattolica, è stata una cosa forte da vedere: non dimenticherò mai quel blue (termine che, in inglese, indica un profondo senso di malinconia ndr), quell'azzurro intenso".

Blue, il singolo di Mika, è una lunga lettera d'amore per sua madre

Blue, proprio come l'atmosfera che caratterizzò l'ultimo incontro tra Mika e la tanto amata madre – a cui era dedicato anche il suo album "My Name Is Michael Holbrook" -, è anche il titolo di una toccante canzone composta dal cantante all'indomani della sua scomparsa, una "lettera d’amore all’anima triste" di una persona che amava. "So che può sembrare strano scrivere una lettera d’amore a una persona che attraversa la fase più triste, ovvero il confronto con la morte", ha ammesso, "ma volevo riconoscere la bellezza di questa tristezza". A Le Parisien, inoltre, Mika raccontò che la madre era riuscita a vedere un suo ultimo live: "Ci ha lasciati poco dopo, sicuramente orgogliosa di chi sono diventato e lasciandomi in eredità la stessa richiesta per il futuro: non cedere mai al facile, continuare ad esplorare nuovi orizzonti creativi"