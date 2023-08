Michela Murgia ricordata dalla fanbase italiana dei BTS: “Non ti dimenticheremo” La scomparsa di Michela Murgia nelle scorse ore ha unito anche la fanbase italiana dei BTS, il suo gruppo preferito, che ha voluto lasciare un saluto su Instagram: “Grazie Michela per le tue idee e il tuo supporto a questa fandom. Riposa in pace non ti dimenticheremo”

A cura di Vincenzo Nasto

Michela Murgia e il saluto su Instagram di @Italianarmyfamily

Michela Murgia, nota scrittrice, giornalista e attivista, è morta nelle scorse ore nella sua casa di Roma, all'età di 51 anni. L'autrice, nei suoi ultimi anni, aveva esplorato l'universo sud-coreano, legato al mondo dell'intrattenimento, cominciando a studiare nel 2021 la lingua. Come ha raccontato in diverse situazioni, dalla partecipazione al podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio, alla Masterclass Lavazza con Chiara Valerio, passando anche per l'ultima intervista al Corriere della Sera e un articolo su Il Post in cui raccontava il primo "incontro" digitale con V dei BTS, l'intreccio tra Murgia e il K-Pop è diventato un luogo d'interesse. E infatti, la scomparsa della donna nelle scorse ore, non ha lasciato tiepidi fan e army italiane della band sud-coreana: tra le maggiori community su Instagram, @italianarmyfamily ha voluto dedicare un saluto alla scrittrice. Nella storia pubblicata poche ore fa sul profilo, la community ha scritto un saluto all'autrice: "Ciao Army, ci teniamo a ricordare Michela Murgia con questo splendido articolo. Grazie Michela per le tue idee e il tuo supporto a questa fandom. Riposa in pace non ti dimenticheremo".

L’ultimo saluto della fanbase @italianarmyfamily su Instagram

Ma come avviene il primo incontro con i BTS? Come ricorda nella testimonianza ne Il Post, il primo incontro digitale avviene nel 2021, quando V, nome d'arte di Kim Tae-hyung e figura centrale dei BTS, perde l'equilibrio durante un passerella: "Se mi avessero detto che una sequenza di immagini di sette secondi girata in Corea del Sud nel 2020 poteva salvarmi la vita non ci avrei creduto, eppure è proprio questo che avvenne. Kim Tae-hyung guida la fila degli altri sei, ma quando arriva alla sua posizione accade l’inatteso: si accascia sulle ginocchia. Forse è stanco, magari ha un calo di pressione oppure ha solo perso l’equilibrio per un attimo, ma non ha molta importanza. In quel momento, Kim Seok-jin, il più grande della band, invece qualcosa la fa: si butta letteralmente in ginocchio a sua volta e non si rialza fino a quando Kim Tae-hyung non torna in piedi".

"La spiegazione che ricevetti da amici coreani fu illuminante: in quella situazione pubblica porgere la mano, cioè la propria forza, a chi è a terra avrebbe significato enfatizzare la sua posizione di inferiorità e avrebbe finito per far giganteggiare chi lo aiutava. La cultura coreana, competitiva come poche, insegna a non sostituirsi all’altrə nella debolezza, ma a creare le condizioni per la sua ripresa nel modo più discreto possibile, affinché possa uscire dalla situazione di inferiorità in cui si trova senza essere umiliato dalla forza di un altrə".

Nel frattempo, arriva la partecipazione di Michela Murgia al podcast di Fedez e (allora) di Luis Sal, Muschio Selvaggio, in cui l'autrice esplora il mondo musicale K-Pop e racconta quanto abbia influenzato la sua vita, cercando di descrivere anche il significato del brano Silver Spoon, tra i più famosi della loro discografia. Su Twitter, alcuni fan dei BTS hanno pubblicato una parte del suo intervento, celebrando il suo amore per la band. Tra i componenti italiani dell'Army, c'è anche chi ha ricordato il suo desiderio di vedere un loro concerto prima di morire, come @Rozasy1: "Visto un pezzo di intervista di Michela Murgia in cui diceva che nella vita era riuscita a fare tutto quello che si era prefissata e che le mancava solo vedere i BTS dal vivo. Ha fatto molto male, lo devo dire".

C'è anche chi, come @amywithfloors ha voluto ricordare la preferenza della scrittrice per V, che proprio in questi giorni ha annunciato il suo nuovo album Lavoyer, anticipato dal singolo Love Me Again: "La morte non ha molto senso, ma una cosa che mi lascia abbattuta è che non so se Michela Murgia sia riuscita ad ascoltare la prima canzone solista ufficiale del suo preferito dei BTS, V, che è uscita ieri".