“Mi è cambiata la vita”, Sangiovanni da Amici a Cattelan che per scherzo lo confonde con Madame

A cura di Francesco Raiola

Sangiovanni è stato protagonista del weekend televisivo e discografico. Il cantante, secondo classificato nell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti è tornato proprio nel programma che gli ha regalato la popolarità, bissando la presenza televisiva la domenica sera quando è stato tra i protagonisti dell'ultima puntata di "Da grande", il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai1, dove Sangiovanni ha presentato il nuovo singolo "Raggi gamma", esibendosi anche in "Lady" e "Malibù" e duettando con il presentatore anche su alcuni classifici del pop italiano degli anni 80/90 come "Il mare" di Zucchero o "Nord Sud Ovest Est" degli 883.

Il duetto con Cattelan

Nella seconda e ultima puntata di Da Grande, Cattelan ha portato con sé anche uno dei cantanti che ha conquistato la stagione musicale estiva e le classifiche di vendita e streaming. Grazie a "lady", ma soprattutto a "malibù", infatti, Sangiovanni ha conquistato la testa della classifica degli album, con l'Ep omonimo, e totalizzando oltre 90 milioni di streaming con "Malivbù" e oltre 60 milioni per "Lady" a cui si aggiungeranno quelli di "Raggi gamma", il nuovo singolo che anticipa il suo nuovo album e che Sangio ha presentato proprio su Rai1. Il cantante e Cattelan, infatti, si sono esibiti in una serie di duetti di canzoni famose degli anni 80/90, alternati alle canzoni più note di Sangiovanni.

L'esibizione ad Amici

Il giorno prima, però, Sangio era tornato anche ad Amici, sempre per presentare il nuovo singolo davanti ai nuovi studenti e a Giulia Stabile, vincitrice dell'ultima edizione e sua compagna. "Tornare qua è super emozionante, super bello, qui è dove è partito tutto" ha detto a Maria De Filippi che lo ha introdotto, con Rudy Zerbi che, scherzando, gli ha dato una nuova felpa, quest'anno. Ma Sangio ha voluto anche intervenire sui social per parlare di questo momento speciale: "È passato un anno e mi è cambiata la vita. l’anno scorso salivo su quel palco senza nulla se non con un urgente bisogno di comunicare, scrivendo e cantando, che la musica era l’unica cosa che mi salvava le giornate, e forse l’unico portale in cui potevo entrare per farmi comprendere. Oggi, dopo diversi eventi e risultati, salgo su quel palco di nuovo, ma sempre con lo stesso urgente bisogno, e questa è l’unica cosa che conta. Ringrazio questo mondo, questa posto, per avermi dato la possibilità di dire quello che volevo dire, senza limiti o confini. mi sono sentito capito per la prima volta nella mia vita e questo lo porterò con me x sempre!".

Il ringraziamento a Maria De Filippi

E non poteva mancare un ringraziamento a Maria De Filippi: "Ringrazio maria che permette ad un sacco di ragazzi di trovare un futuro, una possibilità, uno sfogo. Il mio percorso è iniziato qui e riparte qui, raggi gamma è vostra ed è la prima di un nuovo me, di un nuovo progetto, di un nuovo percorso. sarà il destino 🤷‍♂️ Grazie a tutti. a quello che mi hanno fatto arrivare dove sono e a quelli che seguiranno ancora per farmi arrivare ancora più in alto. siamo famiglia".