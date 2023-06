Meno male che Silvio c’è di Andrea Vantini porta Berlusconi in testa alla classifica Viral di Spotify Meno male che Silvio c’è di Andrea Ventini, a tre giorni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, ha conquistato la prima posizione nella classifica Viral 50 Italia di Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Silvio Berlusconi, foto LaPresse

Non è un suono virale su TikTok la capofila della classifica Viral 50 Italia di Spotify questa settimana, anzi. Dopo la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, a classificarsi davanti a Vetri Neri di Anna e Capo Plaza, c'è Andrea Ventini. L'autore di Meno male che Silvio c'è, negli scorsi giorni intervistato dal quotidiano L'Arena, ha raccontato la nascita del brano, avvenuta anni prima del 2008: "Mai mi sarei aspettato che il presidente Berlusconi mi chiamasse all’epoca e che quel brano avrebbe avuto un così grande successo". La canzone, in pochi giorni, ha guadagnato più di 200mila ascolti su Spotify, ma i numeri maggiori sono su YouTube, con oltre 500mila visualizzazioni raccolte nel periodo successivo alla sua scomparsa. Qui il testo di Meno male che Silvio c'è.

Il testo di Meno male che Silvio c'è

C'è un grande sogno

Che vive in noi

Siamo la gente della libertà

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Siamo la gente

Che ama e che crede

Che vuol trasformare il sogno in realtà

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Siamo la gente

Che mai non si arrende

Che tende la mano

Che forza si dà

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Viva l'Italia

L'Italia che ha scelto

Di credere ancora

In questo sogno

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Dillo così

Con quella forza

Che ha solamente chi è puro di mente

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Viva l'Italia

L'Italia che ha scelto

Di credere ancora

In questo sogno

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Viva l'Italia

L'Italia che ha scelto

Di credere ancora

In questo sogno

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Viva l'Italia

L'Italia che ha scelto

Di credere ancora

In questo sogno

Presidente siamo con te

Menomale che Silvio c'è

Presidente questo è per te

Menomale che Silvio c'è

La canzone in Viral 50 Italia su Spotify

Dopo 15 anni dalla sua pubblicazione, Meno male che Silvio c'è di Andrea Vantini conquista la classifica Viral 50 Italia di Spotify, prendendo il primo posto a Vetri neri di Anna e Capo Plaza, prodotta da Ava. L'impatto mediatico della scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha avuto un'influenza sugli ascolti del brano, che è stato diffuso anche durante i funerali avvenuti in Piazza Duomo a Milano. Il singolo di Vantini, che aveva accompagnato la campagna promozionale del Partito della Libertà di Berlusconi, vincitore delle elezioni del 2008, in una coalizione con l'allora Lega Nord e il Movimento per l'Autonomia. Nel frattempo, su TikTok è ritornato a essere virale uno spezzone del servizio di Hamid Masoumi Nejad, corrispondente della RTV Iraniana in Italia, che girò nel 2013 un reportage sul comizio elettorale romano di Silvio. Protagonista una elettrice di Silvio Berlusconi, che nel ritornello del brano, "canta": "Menomale che Silvio c'è".