A due anni dallo scioglimento della formazione CCCP – Fedeli alla linea, la nuova formazione dei CSI (Consorzio Suonatori Indipendenti) pubblica nel 1994 il primo disco per la nuova sigla "Ko de mondo". La formazione è composta da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, che rappresentavano il nucleo emiliano, e quello toscano con i due artisti in uscita dai Liftiba, Gianni Maroccolo e Francesco Magnelli. Il progetto al suo interno contiene il brano di denuncia sociale "Del Mondo", un duro attacco alla corruzione della società. 27 anni dopo, Max Gazze si presenterà durante la terza serata del festival dedicata ai duetti e alle cover con la band M.M.B, con la cover del brano. Un pezzo di storia italiana che Gazzè punta a riproporre, un brano di denuncia che si serve di immagini crude per raccontare la deformazione del pensiero sociale dopo la caduta del muro di Berlino.

Durante la terza serata di Sanremo 2021, quella del giovedì dedicata alle cover e ai duetti, Max Gazzè salirà sul palco del teatro Ariston con la cover di "Del Mondo" assieme alla band M.M.B: un brano che per l'artista non fermerà il suo percorso solo con l'esibizione all'Ariston per la competizione. Infatti Max Gazzè ha già affermato che il brano "Del Mondo" verrà inserito anche nella tracklist del suo nuovo album. Una novità per lo stesso cantante romano, che non aveva mai inserito una cover in un proprio progetto discografico.

Il significato di Del Mondo

Se l'intero universo musicale del CCCP e poi del CSI arriverà sul palco dell'Ariston di Sanremo, nella terza puntata del Festival dedicata ai duetti e alle cover, un grande ringraziamento va fatto ai Maneskin e a Max Gazzè. E se la band si è concentrata sulla prima formazione, l'artista romano ha voluto portare il brano dei CSI del 1994 "Del Mondo", singolo estratto dall'album "Ko de mondo". Progetto pubblicato a due anni dalla nuova formazione, il singolo rappresenta una riproduzione fiabesca del degrado dell'umanità, una carrellata di immagini putride che sembrano arrivare da un epoca lontana, ma che raccontano il presente. Un cerchio che si apre con la descrizione del mondo giovane e forte, che viene corrotto nella sua natura, diventando debole e vecchio, dove "puzza il sangue versato è infetto". Immagini rudi ma orgogliose delle lotte e del sangue fertile, tra tutte la figura della donna che protegge, vengono contrapposte alla dominazione dell'uomo, che "insoddisfatto poi distrugge".

Il testo di Del Mondo

È stato un tempo il mondo giovane e forte

Odorante di sangue fertile

Rigoglioso di lotte, moltitudini

Splendeva pretendeva molto

Famiglie donne incinte, sfregamenti

Facce gambe pance braccia

Dimora della carne, riserva di calore

Sapore e familiare odore

È cavità di donna che crea il mondo

Veglia sul tempo lo protegge

Contiene membro d'uomo che s'alza e spinge

Insoddisfatto poi distrugge

Il nostro mondo è adesso debole e vecchio

Puzza il sangue versato è infetto

È stato un tempo il mondo giovane e forte

Odorante di sangue fertile

Dimora della carne, riserva di calore

Sapore e familiare odore

Il nostro mondo è adesso debole e vecchio

Puzza il sangue versato è infetto

Povertà magnanima, mala ventura

Concedi compassione ai figli tuoi

Glorifichi la vita, e gloria sia

Glorifichi la vita e gloria è

È stato un tempo il mondo giovane e forte

Odorante di sangue fertile

Famiglie donne incinte, sfregamenti

Facce gambe pance braccia