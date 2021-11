Matteo Salvini dice che Ghali ha chiesto scusa: “Amici come prima, lo voglio incontrare” Stando a Matteo Salvini dopo la lite avvenuta domenica scorsa allo Stadio Meazza durante il derby tra Milan e Inter Ghali si sarebbe scusato.

A cura di Redazione Music

Ghali si è scusato con Matteo Salvini dopo la lite avvenuta domenica scorsa allo Stadio Meazza durante il derby tra Milan e Inter. Lo ha detto il leader della Lega durante una conferenza stampa tenuta a Catanzaro in cui oltre ad annunciare il suo viaggio in Polonia e tornare su temi dei migranti ha anche mostrato la maglia che il rapper gli avrebbe mandato per scusarsi della lite e delle parole dette dopo il gol inizialmente attribuito a Tomori (poi attribuito, come autogol a De Vrij". Un gesto che arriva dopo un lungo silenzio social di Ghali, interrotto solo da una serie di condivisioni di storie Instagram di Roberto Saviano che gli mostrava il suo appoggio pieno.

Pare che, stando a quanto riporta Repubblica, il gesto sia stato fatto con un'intenzione distensiva: "Sono pronto ad incontrare Ghali ad offrirgli un caffè o un cappuccino, e chiarire. Siamo entrambi milanesi, penso della stessa zona. Non sapevo chi fosse prima che mi insultasse allo stadio, vivo tranquillo, mi è dispiaciuto perché ero con mio figlio che mi diceva: questo cosa vuole. Lui lo conosceva musicalmente, io no, è rimasto dispiaciuto anche mio figlio" ha detto Salvini, smentendo quanto aveva detto due anni fa, quando, rispondendo a una barra del rapper in "Vossy Bop" aveva spiegato che la sua musica non gli dispiaceva.

"È un momento così complicato per gli italiani, perché quindi perdersi in insulti allo stadio. Ha chiesto scusa, amici come prima" ha continuato il Segretario della Lega mettendo fine alla questione. Da parte di Ghali non c'è stata alcuna risposta ancora. Quello che è successo al San Siro è stato svelato da alcuni video che mostravano il rapper urlare contro Salvini subito dopo il pareggio del Milan: stando a una ricostruzione fatta da Dagospia, il rapper avrebbe urlato contro il leghista accusandolo di razzismo e di opportunismo per aver esultato al gol di un calciatore nero.