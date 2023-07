Matteo Paolillo, da Mare Fuori ai club italiani: il cantante e attore annuncia il tour di Come te Matteo Paolillo annuncia il suo primo tour nei club, dove porterà sia il suo ultimo album che le canzoni di Mare Fuori, serie in cui interpreta Edoardo Conte.

A cura di Redazione Music

Alle tre date annunciate qualche mese fa Matteo Paolillo ne ha aggiunte altre fino a far diventare un pugno di concerti un vero e proprio tour nei club italiani. L'attore di Mare Fuori, la serie Rai che lo ha portato alla fama nazionale vestendo i panni di Edoardo Conte, ha annunciato il "Come te tour" che toccherà varie città in cui porterà sia le canzoni del suo album d'esordio che quelle da milioni di stream che ha creato e cantato proprio per Mare Fuori. Paolillo, infatti, è autore di brani come "‘O mar for" che è stato certificato platino e "Origami all'alba" che è doppio platino e che ha due versioni, compresa quella cantata da CLARA.

Alle date già annunciato a Napoli, Roma e Milano, infatti, si aggiungono quelle al Gran Teatro Geox di Padova, al Teatro Copncordia di Venaria Reale (Torino) e all'Estragon di Bologna. Restano, quindi, quelle all'Alcatraz di Milano e all'Atlantico di Roma, mentre quella napoletana, inizialmente prevista alla casa della Musica, è stata spostata al Palapartenope, vista l'enorme richiesta di biglietti. Il tour vedrà Paolillo salire sul palco con la band, con cui suonerà, appunto, le canzoni contenute nel suo album "Come te", progetto che conta 11 canzoni con i feat di Gelo e Clementino e la produzione di Lolloflow.

In un'intervista a Fanpage – dove ha ricordato anche la sua prima volta su un palco -, parlando del live del Primo maggio Paolillo ha spiegato cosa gli piace dei live: "Alla fine la musica è questo, è condivisione, non sei mai da solo sul palco, perché il pubblico che sta lì non è qualcosa da fronteggiare, ma qualcuno che ti manda indietro delle cose e il pubblico mi ha accolto molto bene e questo mi ha fatto sentire completamente a mio agio e infatti, anche senza una cuffia ho cantato liberamente". Di seguito le date organizzate da OTR Live: