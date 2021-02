Le accuse di Evan Rachel Wood si sono abbattute come un uragano su Marilyn Manson, provocando un effetto domino che rischia di bloccare la sua carriera. L'attrice, in un post che ieri ha fatto il giro del web e dei media, ha sostenuto di aver subito abusi ai tempi della relazione con il cantante, che durò dal 2007 al 2008, con un ritorno di fiamma nel 2010. Manson ha negato tutto, ma questo non ha impedito alla sua etichetta discografica di chiudere i rapporti con lui. La Loma Vista cesserà con effetto immediato di promuovere ulteriormente il suo ultimo album, "We Are Chaos" (uscito nel settembre 2020): "A causa di questi sviluppi, abbiamo anche deciso di non lavorare con Marilyn Manson su progetti futuri".

Le accuse di Evan Rachel Wood e di altre donne

"Ha iniziato adescandomi quando ero un’adolescente e ha orribilmente abusato di me per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi a lui. Sono stufa di vivere con la paura di ritorsione, diffamazione o ricatto. Sono qui per accusare quest’uomo pericoloso e l’industria che l’ha sempre difeso e protetto, prima che possa rovinare altre vite", ha scritto Evan Rachel Wood su Instagram. Dopo questa rivelazione, altre presunte vittime si sono fatte avanti. Una donna, Sarah McNeilly, ha affermato che Manson l'avrebbe spinta contro un muro minacciandola di colpirla con una mazza da baseball. Un'altra di nome Gabriella sostiene di essere stata legata, violentata e costretta a prendere droghe, mentre Ashley Morgan ha accusato Manson di "abuso, violenza sessuale, violenza fisica e coercizione". Su richiesta della senatrice della California Susan Rubio l’FBI avrebbe già avviato un'indagine sul caso.

La versione di Marilyn Manson

Marilyn Manson, al secolo Brian Warner, ha replicato sui social: "Naturalmente, la mia arte e la mia vita hanno sempre attirato le controversie come calamite, ma queste recenti accuse sono un’orribile distorsione della realtà. Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali e condivise con donne che la pensavano come me. Sul fatto – e sul perché – altri abbiano scelto di manipolare il passato, questa è la verità". Resta il fatto che si è chiuso il sodalizio con Loma Vista, che aveva iniziato a collaborare con il cantante per il suo disco del 2015, "The Pale Emperor", con un accordo che ha consentito a Manson di mantenere i diritti sulla sua musica. L'etichetta ha distribuito i due successivi album, "Heaven Upside Down" del 2017 e "We Are Chaos".

Marilyn Manson fuori da American Gods e Creepshow

Lo scandalo ha avuto ripercussioni negative anche sulla parallela carriera come attore di Manson, che è apparso in piccoli ruoli in diversi film (da "Strade perdute" di David Lynch a "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa" di Asia Argento) e serie tv ("Californication", "Sons of Anarchy"). La produzione di "American Gods" ha deciso che Manson non apparirà più nei panni del cantante metal Johan Wengren. L'artista è stato estromesso pure dalla seconda stagione della serie antologica horror "Creepshow".