Marco Mengoni torna a incontrare i fan: come partecipare agli appuntamenti di Milano e Roma

Marco Mengoni torna a incontrare i fan dal vivo per presentare il suo ultimo album "Materia (Terra)" con due appuntamenti a Milano e Roma e intanto si gode il successo del suo ultimo lavoro. A quasi tre mesi dalla sua uscita "Materia (Terra)", infatti, è ancora nella top 10 della classifica FIMI degli album più ascoltati in Italia, a dimostrazione di come il cantautore sia uno degli artisti italiani più amati del Paese. Oltre dieci anni in cui Mengoni ha costruito una carriera che lo ha reso una delle poche popstar del Paese, con oltre 60 dischi di platino e 1,5 miliardi di stream oltre alle centinaia di migliaia di persone che lo hanno seguito live. A parte i freddi numeri, Mengoni è riuscito a crearsi una reputazione soprattutto grazie all'enorme curiosità musicale, alla voglia di non restare mai nella sua comfort zone, sperimentare linguaggi senza mai farsi trasportare dalla corrente, dalle mode del momento. "Materia (Terra)" è l'ennesima dimostrazione di come il cammino del cantante sia variegato, ricercato e in grado sempre di intercettare il gusto del pubblico.

Non è un caso che l'album sia stato certificato platino, che "Cambia un uomo" sia stato certificato oro come il secondo singolo, "Mi fiderò", che vede la collaborazione di Madame, sia stato il singolo più trasmesso dalle radio italiane. La voglia di mettersi in gioco di Mengoni la si vede anche dal fatto che "Materia (Terra)", che parla della vicinanza alla terra, alle radici e in cui Mengoni pesca a piene mani nel blues, nel soul e nel gospel, è solo il primo capitolo di un progetto più ampio che vedrà l'uscita di altri due album "che raccontano tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le sue origini le sue ricerche sonore e l’attenzione verso la contemporaneità".

Dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo come super ospite, celebrando la vittoria – era il 2013 – della sua "L'essenziale", Mengoni tornerà davanti a un pubblico, il suo pubblico, con due appuntamenti speciali intitolati "Marco Mengoni racconta Materia (Terra)". Due incontri con i fan che si terranno a Milano e Roma rispettivamente il 26 e il 28 febbraio 2022 in cui, appunto, racconterà il suo album, approfondendo le tematiche, le ispirazioni che lo hanno portato a scavare fino alle radici, appunto. Sarà un viaggio lungo la sua carriera, la sua musica, la sua crescita personale e professionale. Mengoni, quindi, sarà il 26 febbraio al Teatro Lirico "Giorgio Gaber" di Milano alle ore 20.30 mentre il 28 febbraio sarà al Teatro Quirino "Vittorio Gassman" di Roma (in collaborazione con Fanpage.it) alle ore 20.30.

L'accesso per entrambi gli eventi sarà possibile grazie al pass rilasciato dopo aver acquistato la propria copia di Materia (Terra) nei seguenti punti vendita laFeltrinelli: laFeltrinelli di Galleria Alberto Sordi e laFeltrinelli Argentina (Largo di Torre Argentina, 5/A) a Roma, laFeltrinelli di Piazza del Duomo (Via Ugo Foscolo, 1/3) e laFeltrinelli di Piazza Piemonte (Piazza Piemonte, 2/4) a Milano. Per accedere sarà obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina come da normative in vigore. Mengoni, inoltre, ha anche annunciato i suoi primi due live negli stadi: il 19 giugno 2022 il cantante sarà allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.