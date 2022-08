Marco Mengoni pubblicherà un film su TikTok per raccontare il suo primo tour negli stadi Marco Mengoni, dopo l’incredibile tour negli Stadi, mostrerà in anteprima su TikTok il film prodotto con i video del pubblico: Marco negli Stadi Social Movie.

Un tour negli stadi, il primo per Marco Mengoni, che ha conquistato le arene più importanti in Italia: dallo stadio San Siro a Milano, fino all'Olimpico di Roma. Una cornice di pubblico che ha reso lo spettacolo tra i più partecipativi degli ultimi anni, anche grazie all'iniziativa condotta dallo stesso cantante: l'hashtag #MarconegliStadi. Una raccolta di immagini e video del pubblico durante i concerti, che diventeranno il prossimo 2 settembre alle ore 20, un vero e proprio film del tour negli stadi. Si chiamerà Marco negli Stadi Social Movie, in collaborazione con la piattaforma cinese TikTok, un appuntamento che segue il party nel Metaverso per il lancio del singolo "No Stress".

L'iniziativa con il pubblico su TikTok

Il salto nel vuoto di Marco Mengoni, quel tour negli stadi tra San Siro e l'Olimpico, che ha riportato il cantante tra gli artisti più importanti del panorama italiano, diventa un film. Lo ha comunicato proprio il cantante sui suoi social, parlando dell'iniziativa "Marco negli Stadi Social Movie". La scelta da parte di Mengoni di raccontare quest'intensa esperienza attraverso i social, diventa parte anche della costruzione di una community social affiatata, che avrà il privilegio di comparire nel film di Mengoni. Infatti, per la registrazione di questo video, sono stati utilizzati tutti i video dei concerti raccolti sui social attraverso l'hashtag #MarconegliStadi, che ha raccolto 17,6 milioni di visualizzazioni su TikTok. L'anteprima il prossimo 2 settembre, con una live dedicata alle ore 20:00, dove saranno mostrate le immagini del film.

Dalla piattaforma cinese al Metaverso

Non la prima iniziativa per il cantante di Ronciglione, che solo qualche mese fa, nel giorno del suo compleanno, aveva deciso di fare una sorpresa ai fan su TikTok: una diretta per presentare alcune delle canzoni del suo ultimo album "Materia (Terra)". Una live da oltre 30mile persone, intitolata #mengonixmaspecial, lo scorso natale, che aveva avvicinato i fan all'autore, sorprendendo lo stesso Mengoni: "Condividere la mia musica e i temi che mi sono più cari per me significa questo: creare un dialogo nuovo e unico con la community TikTok ricco di creatività e possibilità di scambio e confronto". Qualche mese dopo era anche volato nel Metaverso, lo spazio virtuale in cui aveva organizzato il party release del singolo "No Stress".