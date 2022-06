La scaletta del concerto di Marco Mengoni: le canzoni del tour 2022 negli stadi Marco Mengoni è pronto a partire per il tour negli stadi che lo vedrà impegnato al San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma. Qui quella che potrebbe essere la scaletta dei concerti.

A cura di Redazione Music

Marco Mengoni (ph Andrea Bianchera)

Dopo le prove generali della data zero a Parco di Villa Manin di Codroipo (UD) Marco Mengoni si appresta a partire con il suo tour negli stadi che lo vedrà esibirsi il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Proprio per quanto riguarda quest'ultimo concerto, l'autore di Materia (Terra) ha annunciato la presenza di due ospiti d'eccezione, ovvero Gazzelle e Madame, entrambi ospiti del suo ultimo album rispettivamente in "Il meno possibile" e "Mi fiderò", canzone che per settimane è stata la più trasmessa dalle radio italiane.

La scaletta del concerto di Marco Mengoni a San Siro

La scaletta definitiva per i concerti di Milano e Roma non è disponibile, ma ci si può fare un'idea di quello che Mengoni canterà sul palco del San Siro guardando a quella dellòa data zero che si apre con un instant classic, ovvero "Cambia un uomo" prosegue con "Essere umani" scendendo giù verso la cinquina finale composta da "Guerriero", "Ma stasera", "Pronto a correre", "Io ti aspetto" e "Buona vita".

Cambia un uomo

Essere umani

No Stress

Voglio

Muhammad Ali

Solo due satelliti

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Il meno possibile

Parole in circolo

L’essenziale

Non passerai

Onde

Sai che

Hola (I Say)

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Venere e Marte

Come neve

In un giorno qualunque

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Buona vita

Il primo water equal tour al mondo

Dopo l'ottima accoglienza delle prove generali, quindi, Mengoni si prepara a questa doppia data importante, che segna il suo ritorno live con uno spettacolo in cui si esibirà nei suoi classici e nei pezzi più nuovi. Un tour che ha come riferimento principale anche il tema ambientale con cui da tempo, ormai, si confronta Mengoni. #MarcoNegliStadi, infatti, è il primo water equal tour al mondo, che bilancerà l’impronta idrica di tutti coloro che parteciperanno alle tappe del tour di Marco Mengoni, e ha visto la realizzazione di un acquedotto in Tanzania per rendere questa preziosissima risorsa più accessibile. Ogni spettatore dei concerti, infatti, garantirà 250 litri d’acqua potabile – il consumo giornaliero pro-capite in Italia – ad una famiglia nel villaggio di Kiteto, per un totale di oltre 30 milioni di litri d’acqua".