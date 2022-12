Marco Mengoni festeggia Natale e compleanno pubblicando in streaming “Caro amore lontanissimo” Il 25 dicembre, Natale e giorno del suo compleanno, Marco Mengoni pubblicherà in streaming “Caro amore lontanissimo”, inedito di Sergio Endrigo.

A cura di Redazione Music

Marco Mengoni (ph Mengoni Alessio Boni)

Marco Mengoni ha annunciato che pubblicherà "Caro amore lontanissimo" il 25 dicembre, Natale e giorno del suo compleanno. Il cantante ha incluso questa canzone inedita di Sergio Endrigo nell'ultimo album "Materia (Pelle)", ma il brano fa anche parte della colonna sonora de "Il Colibrì", film di Francesca Archibugi – tratto dal libro vincitore del Premio Strega di Sandro Veronese -uscito al cinema il 14 ottobre scorso. Fino a ora, infatti, la canzone era presente solo nella versione fisica dell'album, mentre dal 25 in poi sarà accessibile anche per chi vorrà ascoltarla sulle piattaforme di streaming. Mengoni, che sarà protagonista del prossimo Festival di Sanremo, presenterà la canzone anche con una diretta su TikTok a partire dalle 19 quando svelerà anche immagini inedite delle registrazione del brano.

Durante la presentazione dell'album, il cantautore spiegò che è stata la figlia di Endrigo a proporgli questo inedito chiedendogli di fare un provino e vedere se gli piacesse o meno, se la sentisse bene addosso: "Quando l'ho cantato la prima volta ho pianto come un bambino, è un pezzo scritto veramente in anni completamente diversi dai nostri, c'è un metodo di scrittura che appartiene a quegli anni lì, però mi ricorda un po' quei versi come "Il nostro concerto" di Umberto Bindi, quei pezzi larghi, ariosi. Lo abbiamo fatto con un'orchestra in presa diretta e fa parte della colonna sonora del Colibrì. Caro amore lontanissimo è la canzone che chiude il film prima dei titoli di coda".

La canzone è firmata anche da Riccardo Sinigallia ed è stata prodotta da E.D.D. e all'intenro dell'album, chiudendolo, "rappresenta il ritorno a casa, dopo aver fatto il giro del mondo". La canzone è stata registrata con l'orchestra in presa diretta alle Officine Meccaniche di Milano e rappresenta un altro esempio di come Mengoni debba molto a un certo tipo di cantautori di quelli che hanno reso grande la canzone italiana. E a proposito di grande canzone italiana, Mengoni ha deciso di tornare in gara a Sanremo dopo la vittoria del 2013 con "L'essenziale", mentre l'estate prossima sarà in giro con il tour negli stadi.