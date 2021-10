Maneskin, rinviate al 2022 le date del tour: “Siamo dispiaciuti” La band annuncia sui canali social il rinvio delle date del 14 e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma e del 18 e 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Saranno tutte spostate tra marzo e aprile del 2022, probabilmente in risposta alla capienza limitate al 60% per i palazzetti.

A cura di Andrea Parrella

I Maneskin erano vicinissimi alla partenza del tour italiano, ma le date di dicembre a Roma e a Milano sono rinviate all'aprile del 2022. A darne l'annuncio proprio la band, attraverso i propri profili social, dando notizia del rinvio delle date del 14 e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma e del 18 e 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, a Milano: "Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di Roma e Milano ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e per il supporto, a presto".

Il motivo dei rinvii

Le nuove date dei concerti sono il 23 marzo e il 5 aprile 2022 a Milano, il 12 e il 13 aprile a Roma. Nessuna spiegazione specifica, probabilmente tutto è riconducibile alle disposizioni sulle riaperture post Covid, con la decisione del governo che per stadi e palazzetti ha previsto un 75% di presenze all'aperto e 60% al chiuso (qui tutto quello che c'è da sapere).

Sold out il tour internazionale dei Maneskin

Le quattro date in questione erano già sold out, come annunciato su tutti i siti di prevendita. Al pari di come sono andate sold out in sole due ore tutte le date del tour europeo dei Maneskin. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan saranno protagonisti di un tour che l'anno prossimo li porterà a girare tutta Europa con una tappa anche a New York, a coronamento di un anno, il 2021, che li ha visto prima vincere quasi a sorpresa iil Festival di Sanremo e successivamente prendersi anche l'Eurovision Song Contest, trampolino di lancio verso il mondo intero, riuscendo a penetrare anche in un mercato difficile come quello statunitense, dove la band è arrivata ai vertici delle classifiche con canzoni come "Zitti e buoni", "I wanna be your slave" e "Beggin'".